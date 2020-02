Otfried-Preußler-Grundschule: Auf dem Weg zur guten Schule

Hannover

Wer es schon so weit geschafft hat, will natürlich mehr: „Unser Ziel ist Platz zwei bis 15, damit wir am zweijährigen Fortbildungsprogramm und Seminaren teilnehmen können“, sagt Alexandra Vanin, die Leiterin der Otfried-Preußler-Schule aus der Südstadt.

Beim Deutschen Schulpreis 2020 hat es die Grundschule von 83 gestarteten Schulen bereits unter die besten 20 geschafft, steht nur noch einen Schritt vor der offiziellen Nominierung und damit an der Teilnahmen an der feierlichen Preisverleihung am 20. Mai in Berlin, die Bundeskanzlerin Angela Merkel vornimmt.

EXPERTENBESUCH ABGESCHLOSSEN: Schulleiterin Alexandra Vanin erfährt nun am 18.März, ob die Otfried-Preußler-Schule für den Deutschen Schulpreis 2020 nominiert wird. Quelle: Behrens

Vor der Einladung nach Berlin steht aber noch die Begutachtung der Schule durch eine Expertenjury aus Hochschul-Pädagogen. Und die hat jetzt über zwei Tage bis Donnerstag stattgefunden, bei der die Pädagogen Schulstunden besucht, mit Lehrern, Schülern und Eltern gesprochen haben.

„Hier herrscht ein freundliches, zugewandtes Klima“

War die Otfried-Preußler-Schule gut? Hat sie Chancen auf die Nominierung? Darüber hüllte sich die dreiköpfige Jury in Schweigen, man habe schließlich noch vier weitere Schule zu begutachten, sagte Pädagogik-Professor Hermann Veith von der Uni Göttingen. Aber: Ganz schlecht muss sich die Grundschule nicht präsentiert haben, denn „hier findet Unterricht auf sehr moderne Art statt ohne zwischen dem Leistungsniveau der Schüler zu differenzieren“, wie es Jury-Mitglied Miriam Vock von der Uni Potsdam formulierte. Was sie meinte: Die Otfried-Preußler-Schule sei breitflächig aufgestellt, das Lernniveau passe sich sowohl dem schnell lernenden Schüler als auch dem Schüler mit Downsyndrom an. „Hier herrscht ein freundliches, zugewandtes Klima, bei dem ich den Eindruck habe, dass die Schüler gerne zur Schule gehen“, so die Professorin für Empirische Unterrichtsforschung.

Beim Deutschen Schulpreis schauen die Experten auf sechs Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner als ein Kriterium sowie Schule als lernende Institution. „Eine Schule, die nominiert werden möchte, muss in allen Bereichen gut sein“, so Hermann Veith.

Bekanntgabe der Nominierten am 18. März

Jury-Kollegin Monika Buhl von der Uni Heidelberg zeigte sich nach der Inaugenscheinnahme ebenfalls angetan von der Südstädter Grundschule: „Es gibt keinen von oben gesteuerten Prozess, alle können etwas ausprobieren, Ideen aufgreifen, umsetzen und ins Schulsystem integrieren.“

Ob es am Ende für die Nominierung reicht? Das weiß die Otfried-Preußler-Grundschule am 18.März, wenn die Deutsche Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung, die den Deutschen Schulpreis gemeinsam mit der ARD und der ZEIT Verlagsgruppe vergibt, am 18. März die Nominierten bekannt gibt. Der Deutsche Schulpreis wird jährlich seit 2006 verliehen. Bis zu 15 Schulen werden nominiert, bei einer Preisverleihung werden dann sechs Preisträger bekannt gegeben. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, fünf weitere Preise mit jeweils 25.000 Euro. Anerkennungspreise in Höhe von je 5000 Euro gibt es auch für Schulen, die zwar nominiert, aber nichts ausgezeichnet wurden.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt