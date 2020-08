Hannover

Es war ihr nicht einfach so herausgerutscht. Am 31. August 2015, auf dem damals erst vorläufigen Höhepunkt der Flüchtlingskrise, stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) den bohrenden Fragen der Hauptstadtjournalisten. Tausende Flüchtlinge drängen zu dieser Zeit täglich über die deutsche Grenze, weitere Menschenmassen sind zu erwarten, Deutschland wird geradezu überrannt. Sie kommen aus den Kriegsgebieten im Irak, Afghanistan und Syrien, aber auch aus Nordafrika und dem Balkan. Da sagt Merkel den Satz, der wohl wie wenige mit ihrer Kanzlerschaft verbunden bleiben wird. „ Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das!“

Die NP blickt in ihrer neuen Serie zurück auf die vergangenen fünf Jahre.

2015 war das Rekordjahr beim Zuzug von Flüchtlingen. Wie viele kamen damals nach Deutschland?

1.091.894. Zum Vergleich: 2019 sank diese Zahl auf 122.750 für die gesamte Bundesrepublik.

Wie viele Flüchtlinge sind in den vergangenen fünf Jahren nach Niedersachsen gekommen?

Das Jahr 2015, in dem die Flüchtlingskrise im September ihren Höhepunkt erreichte, ragt eindeutig heraus. Im Zuge der Erstverteilung der Flüchtlinge verzeichnete Niedersachsen 102.231 Zugänge. 2014 waren es nur 22.400 gewesen. Nach 2015 sanken die Zahlen wieder deutlich. So wurden 2016 31.065 Flüchtlinge gezählt, 2019 waren es nur noch 11.586. Die höchsten Zugänge in einem Monat verzeichnete das Land im November 2015 mit 19.686 Personen. Mit der Corona-Krise sind diese Zahlen drastisch gesunken. Im April waren es nur noch 197, im Mai 229.

Wie viele Flüchtlinge leben aktuell in Hannover und Niedersachsen?

Nicht jeder Flüchtling, der nach Hannover kommt, muss auch von der Stadt untergebracht werden. Manche suchen sich selbst eine Wohnung oder kommen bei Freunden und Bekannten unter. Die Stadt Hannover zählte am 31. Mai 2020 in Hannover 14.202 Personen, die sich entweder in einem laufenden Asylverfahren befinden oder bereits anerkannt wurden. In Niedersachsen lebten Ende 2019 141.227 Flüchtlinge. Das entspricht einem Anteil von 16,8 Prozent an der gesamten ausländischen Bevölkerung im Bundesland.

Herkunftsländer und Abschiebungen

Wie viele Flüchtlingsheime hat die Stadt neu gebaut?

Seit September 2015 sind in Hannover 20 neue Unterkünfte für Flüchtlinge entstanden. Zwei davon werden mittlerweile für Obdachlose genutzt, eine Unterkunft in der Nordstadt hat die Stadt geschlossen. Insgesamt sind laut Stadt 31 Wohnheime und Containeranlagen in Betrieb, in denen Flüchtlinge untergebracht sind. Zudem gibt es zwölf kleinere Wohnprojekte, und auch Wohnungen wurden für Flüchtlinge angemietet.

Aus welchen Ländern kamen die Flüchtlinge vor allem?

Von den 139.141 Flüchtlingen, die vom 1. September 2015 bis zum 21. Juli 2020 nach Niedersachsen kamen, stammen 47.521 (34 Prozent) aus Syrien, 26.273 (19 Prozent) aus dem Irak und 16.372 (12 Prozent) aus Afghanistan. Mit deutlichem Abstand folgen der Iran (5809 Flüchtlinge) sowie der Sudan (3753 Flüchtlinge).

Wie viele Flüchtlinge wurden abgeschoben?

Ihren Höchststand erreichten die Abschiebungen aus Niedersachsen in 2016, als 1959 Personen aus dem Land gebracht wurden. Seitdem ist die Zahl stetig gesunken. Wegen der Corona-Pandemie fanden im April und Mai 2020 fast gar keine Abschiebungen statt.

In welche Länder wird am häufigsten abgeschoben?

Die Personen, die abgeschoben wurden, stammen vor allem vom Balkan, also aus Ländern wie Albanien, dem Kosovo, Montenegro, Serbien und Bosnien. Die Zahl der Ausreisepflichtigen in Niedersachsen liegt derzeit bei 24.823 Personen. Die meisten von ihnen (81 Prozent) sind jedoch aktuell noch geduldet. Sie haben zunächst die Möglichkeit, das Land freiwillig zu verlassen. In diesem Zeitraum dürfen sie nicht abgeschoben werden.

Wie viele Flüchtlinge haben das Land freiwillig verlassen?

Die Zahl derer, die das Land freiwillig verlassen, ist deutlich höher als die Zahl der Abschiebungen. Die überwiegende Mehrheit nimmt dafür ein Förderprogramm in Anspruch. Mit Förderprogramm verzeichnete Niedersachsen 2016 die meisten Ausreisen, es waren 8551. Hinzu kamen 3384 Flüchtlinge, die die Förderung nicht in Anspruch nahmen, zusammen also 11.935 Ausreisen. Seitdem sank die Zahl der freiwilligen Ausreisen stetig, 2017 waren es insgesamt 4434, 2018 lag die Zahl bei 2530, 2019 bei 1941.

Was kostet die Stadt Hannover die Unterbringung der Flüchtlinge?

Offiziell sagt die Stadt dazu auf Nachfrage der NP gar nichts. Nach Informationen der NP sollen sich die Kosten pro Flüchtling und Monat jedoch im Schnitt auf rund 1000 Euro belaufen. Den Großteil davon übernimmt der Bund. In Städten wie Hannover mit höheren Mieten und Immobilienkosten reicht der Zuschuss jedoch nicht aus. Ein weiteres Problem: Aufgrund der guten medizinischen Infrastruktur be- kommt die Landeshauptstadt besonders viele traumatisierte sowie schwer erkrankte Flüchtlinge zugeteilt, was die Gesundheitskosten in die Höhe treibt. Ende 2019 musste die Stadt die Politik deshalb darüber informieren, dass im Laufe des Jahres Mehrkosten in Höhe von 12,4 Millionen Euro aufgelaufen sind, die zuvor nicht eingeplant waren.

Wahlen und Bildung

Wie sehr hat die Hannoveraner das Thema Flüchtlinge bewegt?

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise führte die Stadt eine umfassende Repräsentativerhebung durch, in dem es neben vielen anderen Fragen auch darum ging, was die Bürger als größtes Problem in der Stadt ansehen. Mit 20 Prozent und großem Abstand zu Rang zwei gaben diese „ Flüchtlinge/Ausländer“ als Antwort, noch vor „Baustellen, Verkehr, Staus“ und den „hohen Mieten“ mit jeweils 13 Prozent. Vier Jahre später ergab sich ein völlig anderes Bild: Bei der Repräsentativerhebung 2019 gaben nur noch fünf Prozent der Befragten an, dass Flüchtlinge und Ausländer Hannovers größtes Problem seien. Das entsprach nur noch Rang sechs auf der Liste.

Gab es einen Einfluss der hohen Flüchtlingszahlen auf die kommunalen Wahlen?

So genau lässt sich das natürlich nicht sagen, weil die Motive für Wahlentscheidungen oft vielschichtig sind. Die AfD holte jedoch bei den Kommunalwahlen 2016 aus dem Stand gleich 8,6 Prozent der Stimmen bei der Wahl des Rates in Hannover. Auch die ebenfalls rechte Partei „Die Hannoveraner“ holte 2,8 Prozent der Stimmen, so dass der rechte Rand immerhin auf 11,4 Prozent der Stimmen kam. Seitdem wurde der Rat nicht wieder neu gewählt. Allerdings lässt auch die OB-Wahl im Herbst 2019 Rückschlüsse zu. Der AfD-Kandidat Joachim Wundrak holte nur 4,6 Prozent der Stimmen. Bei der Europawahl im Mai 2019 hatte die AfD in Hannover 6,8 Prozent der Stimmen geholt.

Wie viele geflüchtete Kinder und Jugendliche kamen zwischen Januar 2015 und heute neu in Hannovers Schulen und Kitas?

Wie viel Kinder, die Kitas und Schulen besuchen, einen Fluchthintergrund haben und wie ihr Bildungshintergrund aussieht, hat die Stadt Hannover laut einer Sprecherin nicht systematisch erfasst. Bekannt ist aber zumindest, dass im Juli dieses Jahres rund 2000 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 20 Jahren in der Stadt gemeldet waren, die gemäß des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge als Geflüchtete anerkannt sind oder Asylantragsteller sind. „Zahlen zum tatsächlichen Schulbesuch können jedoch nicht ermittelt werden“, so die Stadtsprecherin.

Wie wurde Flüchtlingskindern in Kitas und Schulen konkret geholfen, Deutsch zu lernen?

Dazu teilt das Kultusministerium mit: „Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf sind in Kitas auf der Grundlage des pädagogischen Konzeptes individuell und differenziert zu fördern.“ Kinder, die keine Kita besuchen, durchlaufen im Jahr vor ihrer Einschulung eine Sprachstandsüberprüfung durch die zuständige Grundschule. Schubert: „Für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse aus dieser Gruppe wird vor der Einschulung eine besondere Sprachfördermaßnahme organisiert. Die Teilnahme an dieser vorschulischen Sprachförderung ist verpflichtend.“

Und wie sieht die Förderung an Schulen aus?

An den Schulen verfolgt das Ministerium den Grundsatz, dass Flüchtlingskinder möglichst schnell am normalen Unterricht teilnehmen sollen. „Die Kinder gehen meist von Anfang an, spätestens aber nach drei Monaten neben ihren Förderkursen oder Sprachlernklassen anteilig immer auch in eine Regelklasse“, so der Sprecher. Dies fördere die Integration, zudem sei der Umgang mit Gleichaltrigen als Sprachvorbilder wichtig für den Spracherwerb. Und weiter: Die integrative Sprachförderung der Schüler sei Aufgabe jeder Lehrkraft in jedem Unterrichtsfach. Diese Aufgabe gehe vom ersten Schultag bis zum Ende der Schulzeit.

Wie viele Geflüchtete haben sich insgesamt seit dem Wintersemester 2015/16 an der Leibniz Universität neu immatrikuliert?

Die Leibniz Universität erfasse laut Sprecherin Mechtild von Münchhausen diese Zahlen nicht – dafür gebe es keine Rechtsgrundlage, so die Begründung. Bundesweit haben sich seit dem Wintersemester 2015/16 etwas mehr als 10.000 Geflüchtete immatrikuliert. Das ergab eine Befragung der Hochschulrektorenkonferenz, an der fast 270 Unis teilgenommen hatten. Die Zahlen sind stark ansteigend. Im Wintersemester 2015/16 waren es 205 Immatrikulationen, im Wintersemester 2018/19 fast 3800.

Welche Studienfächer wählen Geflüchtete besonders häufig an der Hochschule?

Ingenieurwissenschaften, Sozialwissenschaften, Mathematik und Kunst.

Aus welchen Herkunftsländern kommen die meisten Studenten mit Fluchtgeschichte?

Syrien, Afghanistan, Iran und Pakistan

Arbeit und Straftaten

Woher kommen die Geflüchteten hauptsächlich, die bei der Bundesagentur für Arbeit erfasst sind?

Acht Hauptherkunftsländer werden im Jobcenter gezählt, wobei „geflüchtet“ kein Statistikmerkmal ist. Die Zahlen beziehen sich auf erwerbsfähige Personen ab 15 Jahren, die aus einem der folgenden Länder kommen: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Pakistan, Somalia, Syrien.

Wie viele Geflüchtete hatten eigentlich schon eine berufliche Ausbildung?

Das ist nicht möglich zu verifizieren, da das deutsche Modell der dualen Ausbildung woanders kaum vorkommt, so das Jobcenter. Sowohl Berufsabschlüsse als auch Studienabschlüsse müssen erst anerkannt werden. Das sorgt oft für Frust bei Menschen, die etwa in Syrien als vollwertige Apotheker, Klempner oder Verkäufer gearbeitet haben.

In welche Berufsfelder werden geflüchtete Menschen hauptsächlich vermittelt?

42 Prozent der geflüchteten Menschen aus den acht Herkunftsländern, die 2019 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen haben, arbeiteten in der Verkehrs- und Logistikbranche. 15 Prozent verdienten ihr Geld in Lebensmittelberufen oder im Gastgewerbe. Die drittgrößte Gruppe machen sieben Prozent aus, die in der Reinigungsbranche Jobs fanden.

Haben mit der Flüchtlingswelle auch die von Flüchtlingen begangenen Straftaten zugenommen?

Diese Frage muss mit einem klaren Ja beantwortet werden. Im Bereich der Polizeidirektion Hannover hatte es 2014 insgesamt 4181 aufgeklärte Fälle gegeben, 2016 wurden 11.489 Fälle gezählt. Dann ebbte die Welle wieder ab, die sinkende Tendenz hat auch 2019 mit 6820 angehalten.

Lassen sich diese Zahlen so einfach mit den von Deutschen begangenen Taten vergleichen?

Ganz so einfach ist das nicht, denn es gibt Delikte, die nur von Flüchtlingen begangen werden können. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, muss man die Aufenthalts- und Asyldelikte herausnehmen. So erhält man zwar bedeutend niedrigere Werte, aber dennoch ist auch hier eine Verdoppelung der Fälle von 2515 in 2014 auf 5329 in 2015. Ein Jahr später der Höchststand von 7848 Fälle, dann 6235 in 2017, 6105 in 2018 und 5012 in 2019. Grafik 9

Welche Personengruppen werden in der Statistik als Flüchtlinge erfasst?

Da es für den Begriff Flüchtling in der Kriminalstatistik keine eindeutige Definition gibt, werden darunter diejenigen erfasst, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben und entweder Asylbewerber, Kontingent- oder Bürgerkriegsflüchtling sind, eine Duldung haben oder sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Auch wenn so keine eindeutige Zuordnung der erfassten Straftaten zu der eigentlichen Gruppe der Flüchtlinge möglich ist, ist der Zusammenhang zwischen Flüchtlingswelle und Anstieg der Fallzahlen offensichtlich.

In welchem Deliktbereich liegen die meisten von Flüchtlingen begangenen Taten?

Der größte Bereich nach den Aufenthalts- und Asyldelikten sind Vermögens- und Fälschungsdelikte. Von diesen wurden in der Kategorie „ Flüchtlinge“ im vergangenen Jahr 1622 Fälle gezählt. Der überwiegende Teil dieser Straftaten entfiel dabei auf Betrug und Erschleichen von Leistungen mit insgesamt 1249 Fällen. Zudem wurden 322 Fälle der Urkundenfälschung gezählt. Hier waren die Fallzahlen von 2015 auf 2016 sprunghaft von 1737 auf 3017 angestiegen, um dann allmählich von Jahr zu Jahr wieder abzusinken.

Wer sind die Opfer von Flüchtlingskriminalität?

Die Opfer der von Flüchtlingen begangenen Straftaten sind oft selbst Flüchtlinge, stammen zumindest aus der nichtdeutschen Bevölkerung. Dieser Anteil stieg während des Anstiegs der Fallzahlen zwischen 2013 und 2016 sogar prozentual an, zumindest in Schleswig-Holstein, wo dies von den KFN-Forschern untersucht wurde. Und zwar von 34 auf knapp 54 Prozent. Was nach Ansicht der Experten ebenfalls dafür spricht, dass dies mit einer zeitweisen Überlastung der Flüchtlingsunterkünfte zusammenhing.

Von Andreas Krasselt, Christian Bohnenkamp, Britta Lüers und Petra Rückerl