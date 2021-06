Hannover

Die Motorradpolizisten haben sich an der Auffahrt Bothfeld postiert. Sie haben die A2, Fahrtrichtung Berlin, im Blick. Kommt ihnen ein Fahrzeug verdächtig vor, setzen sie sich davor und leiten es auf den Parkplatz Varrelheide. Hier warten ihre Kollegen im abgesperrten Bereich und beginnen mit der Kontrolle.

Der Zentrale Verkehrsdienst führt an diesem Freitag eine Schwerpunktkontrolle durch. Im Fokus stehen Kleintransporter. Das Hauptaugenmerk der Fahnder liegt auf Drogen und Alkohol. Doch davon ist an diesem Nachmittag zunächst nicht viel zu bemerken.

Pünktlich um 16.30 Uhr startet die Aktion. Dann geht es Schlag auf Schlag. Die Motorradpolizisten leiten einen Kleintransporter nach dem anderen auf den Parkplatz, der sich schnell füllt. Insgesamt 39 Beamte sind im Einsatz, unterstützt vom Zoll. Die meisten Transporter kommen aus Polen, einige auch aus Rumänien. Die meisten sind nach einer Arbeitswoche auf dem Heimweg.

Pkw-Fahrer wirkt auffällig

So auch der Fahrer eines Mercedes Pkw aus Polen, der wohl wegen zu hohem Tempo aufgefallen war. Der Mann wirkt irgendwie merkwürdig. Die Beamten machen Tests: Augen- und Muskelreflexe sowie Standfestigkeit auf einem Bein. Zweimal sind die Ergebnisse auffällig. Der Mann wird gefragt, ob er freiwillig eine Urinprobe abgeben will.

„Das ist die letzte Chance, aus der Nummer noch einmal rauszukommen“, verrät ein Beamter. Wenn er sich weigert, könnten die Polizisten einen Arzt für eine Blutprobe rufen. Doch der Pole pinkelt unbekümmert in den Becher. Der Test dauert nur drei Minuten. Ergebnis: negativ. „Das ist ein ganz schöner Stress hier“, sagt der Mann, „aber da ist nichts, das war doch klar.“ Nach etwa 20 Minuten ist seine Zwangspause beendet.

„Wir nehmen alle Karten“

Die Hitze auf dem Parkplatz ist brütend. Die Beamten haben ein kleines Pavillonzelt als Schattenspender aufgestellt. In dem klimatisierten Bürocontainer steht die Kasse. Werden Bußgelder fällig, wird in der Regel gleich gezahlt. Das geht auch elektronisch. „Wir nehmen alle Karten“, sagt ein weiterer Beamter. Die Geldkarten der Brummifahrer seien zwar meistens nicht geladen, weil die Chefs ihren Mitarbeitern offenbar nicht trauen würden. Aber dann reiche ein Anruf bei der Firma, und die benötigte Summe würde sofort angewiesen.

Unter den kontrollierten Fahrzeugen in der ersten Stunde der Aktion, die noch bis 22 Uhr andauern soll, sind unter anderem ein litauischer Autotransporter mit drei neuen Sprintern, ein rumänischer Kleinbus mit verspiegelten Scheiben, der erst beim Öffnen der Seitentür seine sechs Passagiere offenbart und ein Sprinter, bis obenhin mit Fahrzeugteilen beladen. „Das sieht zuerst immer etwas komisch aus, wenn so viele Teile in einem Fahrzeug sind“, meint ein Beamter. Doch hier ist alles in Ordnung. In Polen gibt es für solche Teile einen großen Markt.

Weiterer Urintest wird fällig

Ein weiterer Urintest wird fällig, diesmal bei einem Transporterfahrer aus Hannover. Ebenfalls negativ. „Sieht gut aus“, sagt ein Beamter aufmunternd. „Bin auch ein bisschen fertig von der Arbeit“, versucht der Fahrer seine Fahrweise zu entschuldigen. Es ist halt heiß.

Zu heiß wurde es wohl auch dem Fahrer eines polnischen Sattelschleppers. Er hatte trotz Verbots überholt. Bei der Kontrolle fällt auf, dass er barfuß fährt. Keine Kleinigkeit. „Wir hatten schon schwere Unfälle, die so verursacht wurden“, erklärt der Beamte. Dem Fahrer verdeutlicht er das Problem drastischer. Er zeigt ihm Fotos von einem Unfall und einem toten Lkw-Fahrer. Der hatte barfuß an einem Stauende eine Vollbremsung versucht, sich dabei den Fuß gebrochen und deshalb von der Bremse genommen. Dann prallte er mit voller Wucht auf. So muss der Pole neben den 105 Euro wegen Verstoßes gegen das Überholverbot nun 80 Euro für das Barfußfahren zahlen – weniger als das Leben.

Von Andreas Krasselt