Im Oktober besteht das höchste Risiko für Wildunfälle – auch auf den Straßen in der Region Hannover. Gefährlich wird es vor allem in der Wedemark, im Calenberger Land und Richtung Steinhuder Meer. Worauf Autofahrer bei Wildwechsel achten müssen, lesen Sie hier.

An vielen Straßen leuchten sie bereits: Auffällig blaue Reflektoren an den Leitpfosten. Sie sollen unter anderem Rehe, Wildschweine und Hirsche so abschrecken, dass sie nicht unvermittelt auf die Straße laufen. Quelle: picture alliance / dpa