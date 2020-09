Hannover

Für die einen ist dieses kleine Rasenstück zwischen parkenden Autos und AWO-Seniorenzentrum lediglich ein Hundepissoir oder eine mehr oder weniger grüne Fläche zum Drauftrampeln. Für die anderen ist das hier ein reichhaltiges Kräuterbuffett. Aber dafür muss man wissen, wie man die hier us den Böden schießenden Grünpflanzen mit solchen schönen Namen wie Vogelmiere, Brennnessel, Löwenzahn, Gänseblümchen, Beifuß, Johanneskraut, Storchenschnabel oder Spitzwegerich finden und wie man sie zubereiten kann.

Heilpflanze: Spitzwegerich Quelle: Heusel

Eine, die das weiß, ist Anita Zechel. Die 69-jährige frühere Erzieherin führt die von der AWO organisierte achtköpfige Gruppe – darunter sieben Frauen – einfach mal durch die Straßen der Stadt, auf Minigrünflächen zwischen Beton, über den Spielplatz auf ein von Spaziergängern und Radfahrern eher unbeachtetes, weil auf dem ersten Blick unspektakuläres Wieschen. Und siehe da: Hier ist alles, was zum Überleben reicht. Und was man als Salat und geröstete Samen essen oder als heilsamen Tee trinken kann.

Für die einen Unkraut , für Anita Zechel eine Heilpflanze

„Oh, das habe ich gerade als Unkraut aus dem Balkonkasten gezogen und im Bioabfall entsorgt“, erzählt eine der Frauen, als Anita Zechel auf die Vogelmiere zeigt, sie zupft und den Teilnehmerinnen zum kauen gibt. „Schmeckt nussig“, stellen alle fest – und bereichern gedanklich ihre Salatpalette. Wie bei allen Wildkräutern hat auch die Vogelmiere volle Power, mit der der heimische Salat im Kaufhaus nicht mithalten kann. „Viel Vitamin C“, sagt Zechel. Wer Angst davor hat, dass Hunde bereits darauf gepinkelt haben, bekommt einen Tipp, wo das Kraut am besten gepflückt wird: „Hunde pinkeln niemals bergab“, weiß Zechel. Und wer es trotzdem nicht essen mag, kann immer noch Gesichtswasser daraus machen.

Kräuterexpertin Anita Zechel beim Kräuterspaziergang für die AWO in Vahrenwald Quelle: Rückerl Petra

Das Gänseblümchen sieht nicht nur niedlich aus, es mundet auch. „Die Blätter schmecken wie Feldsalat, die Blüten werden getrocknet und als Tee getrunken“, erklärt die 69-Jährige. Gut für die Leber, die aktiviert wird und auch gleich die Haut reinigt. Pubertierende mit Akne sollten sich laut Kräuterkundlerin einfach nur ins Gänseblümchenbeet legen oder den Tee trinken, dann hat sich der eine und andere Pickel erledigt. Wo das Gänseblümchen wächst, ist der Löwenzahn nicht weit. „Aus den Blüten kann man Gelee machen, die Blätter als Salat essen und aus den getrockneten und gerösteten Wurzeln Ersatzkaffee machen“. Muckefuck hieß das mal und ist ja schon Geschmackssache. Die Brennnessel-Suppe nach dem Rezept von Anita Zechel, die es nach dem Wildkräuterspaziergang gibt, ist dagegen einfach nur köstlich.

Die Brennnesselsuppe. Quelle: NANCY HEUSEL

Bereits als Kind ist Anita Zechel mit ihrer Mutter zum Kräuterbestimmen und -sammeln in den Garten oder den Wald in der Wedemark, wo sie aufwuchs, unterwegs gewesen. Später als Erzieherin klebte sie ihren Zöglingen, die sich auch mal Blasen an den zarten Füßen gelaufen hatten, ein Blatt Spitzwegerich unter das Pflaster. „Die kamen dann am nächsten Tag ganz begeistert an und berichteten, dass die Blase weg sei“, erzählt sie lächelnd.

Storchenschnabel hilft beim Kinderkriegen

Was lernt man noch auf so einem Gang durch die Stadt? Dass der Storchenschnabel einer Frau möglicherweise hilft, ein Kind zu bekommen, dass das Johanneskraut als natürliches Antidepressiva gilt, dass der Beifuß Beine macht, weil er Fußschmerzen bekämpft und fette Speisen besser verdauen lässt und dass man auch würzige Haselnussblätter essen kann – etwa als Chipsersatz. Das Wichtigste ist vielleicht, dass man nicht nur die Augen, sondern auch die Sinne weit öffnen kann für das, was da so sonst unbeachtet durch Bürgersteigritzen kriecht, auf Verkehrsinsel wächst, sich in unseren Gärten und auf den Balkonen als Unkraut breitmacht. „Die Pflanzen wollen uns heilen“, sagt Anita Zechel. Und irgendwie glaubt man ihr aufs Wort.

Viel Vitamin C: Die Hagebutte. Quelle: Rückerl Petra

Diese Führung wurde als Teil der „Suppenfahrrad“-Aktion der AWO veranstaltet, über das Freizeitheim Vahrenwald bietet Anita Zechel ein Mal monatlich (dann sonntags ab 10 Uhr) für vier Euro einen Kräuterspaziergang an. Infos und Termine unter www.anitas-naturerlebnisse.com

Von Petra Rückerl