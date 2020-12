Hannover

E-Scooter haben das Stadtbild von Hannover verändert – das aber nicht unbedingt zum Guten. Die kleinen Fahrzeuge werden häufig wild in der Gegend abgestellt, behindern dadurch Fußgänger, Radfahrer oder mobilitätseingeschränkte Menschen. Die CDU im Rat wollte bei der Stadt nun ein Konzept in Auftrag geben, mit dem das Abstellen der E-Scooter besser geregelt wird. Daraus wird aber nichts – der Bauaussschuss lehnte den Vorstoß am Mittwoch mehrheitlich ab. Begründung: Es fehle eine rechtliche Handhabe vom Bund dafür, auf kommunaler Ebene etwas zu unternehmen.

Möglicherweise kommt dennoch Bewegung in die Sache, denn: Mietfahrräder der Deutschen Bahn dürfen in Düsseldorf seit kurzem nicht mehr einfach so abgestellt werden. Das hatte das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Münster Mitte November höchstrichterlich entschieden. Ob dieses Gerichtsurteil Auswirkungen auf Niedersachsen, beziehungsweise Hannover haben kann, will Stadtbaurat Thomas Vielhaber nun überprüfen, kündigte er am Mittwoch an. Die Stadtverwaltung schätzt die Zahl der Leihroller auf knapp 3000, hatte sie vor einiger Zeit mal geäußert.

Anzeige

Gericht entscheidet über ein Abstellverbot in Düsseldorf

Laut dem OVG-Urteil aus Münster für die Stadt Düsseldorf handelt es sich beim Geschäftsmodell der Leihrädern um einen gewerblichen Zweck. Daher werde eine Sondernutzungserlaubnis benötigt, die im strittigen Fall nicht vorlag. Auch in Hannover gibt es keine Sondernutzungserlaubnis. Die Stadt Düsseldorf hatte eine Sondernutzungsregelung für Leihräder angeordnet, weil es immer häufiger Beschwerden über wild abgestellte Miet-Räder im öffentlichen Raum gab. Dagegen klagte die Bahn-Tochter als einziger der vier Leihfahrrad-Anbieter in Düsseldorf und bekam im September vom Verwaltungsgericht erst Recht. Das Oberverwaltungsgericht hat das aber kassiert – der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Vielleicht hilft eine quantitative Deckelung pro Anbieter oder eine rechtskonforme Möglichkeit, das wilde Abstellen im öffentlichen Raum zu unterbinden“, sagte CDU-Baupolitiker Felix Semper. E-Scooter seien zwar ein selbstverständlicher Teil des Stadtbildes geworden, aber eben auch ein Ärgernis, wenn sie von den Nutzern nicht ordnungsgemäß abgestellt würden. „Es fehlt die rechtliche Handhabe vom Bund, deshalb können wir in Hannover auch nicht mehr machen“, entgegnete SPD-Baupolitiker Lars Kelich. Was er meinte: Städte haben kaum Möglichkeiten, gegen die kommerzielle Nutzung ihrer Flächen als Abstellraum vorzugehen, da der Gesetzgeber die Scooterfirmen so behandelt, als würde ein Privatmann einem anderen sein Fahrrad borgen – und dafür gibt es eben keine Bestimmungen, wo der das Rad abstellen muss.

Vereinbarungen mit der Stadt für Parks und Fußgängerzonen

Er habe für den Antrag „ein gewisses Verständnis“, sagte FDP-Mann Wilfried Engelke. Es sei in erster Linie der Gesetzgeber gefragt, tätig zu werden. Es habe bereits Gespräche gegeben zwischen Stadt und Verleiherfirmen, sagte Elisabeth Clausen-Muradian von den Grünen. „Mein Eindruck ist, dass sie bereits eng mit der Stadt kooperieren.“ Freiwillig vereinbart worden zwischen Anbietern und Stadt ist zum Beispiel, dass die Roller nicht in bestimmten Parks und in Bereichen von Fußgängerzonen abgestellt werden sollen.

Von Von Andreas Voigt