Erst gab es eine rasante Verfolgungsfahrt durch Empelde, danach eine Prügelei zwischen fünf Personen im Eingangsbereich der Wache des Polizeikommissariats Ronnenberg. Die Hintergründe der seltsamen Auseinandersetzung am frühen Mittwochmorgen sind unklar.

Es begann gegen 0.45 Uhr mit einem Streit zwischen Autofahrern an einer Ampel an der Berliner Straße in Empelde. Die Kontrahenten: Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter und ein 20-Jähriger am Steuer eines Mercedes ML350. „Beide waren flüchtig miteinander bekannt“, so Polizeisprecher Marcus Schmieder, „aber sich wohl nicht so wohlgesonnen.“

Jedenfalls erkannten sich die beiden, und der Streit ging los. Dabei habe der Transporterfahrer den Jüngeren mit den drastischen Worten: „Halt an, Du bist gleich tot!“ bedroht, berichtet Schmieder. Da gab der 20-Jährige lieber Gas und versuchte, zu flüchten. Der Sprinter setzte hinterher. Während der Verfolgungsjagd fuhr der Sprinter zweimal in das Heck des SUVs. Der 20-Jährige feuerte daraufhin mehrmals mit einer Schreckschusspistole auf seinen Verfolger.

Beide riefen bei der Polizei an

Hilfe erhoffte er sich von der Polizei, denn er fuhr weiter in Richtung des Polizeikommissariats Ronnenberg. Seltsamerweise aber riefen beide Beteiligte bei der Polizei an. Der Sprinterfahrer berichtete, beschossen zu werden. Außerdem habe er ebenfalls behauptet, verfolgt zu werden. „Wer nun wen verfolgt hat, muss noch ermittelt werden“, so Schmieder.

Beide Fahrzeuge trafen zeitgleich an der Wache in der Hamelner Straße ein. Der 20-Jährige wollte sich in die Eingangsschleuse der Dienststelle retten, doch der Sprinterfahrer und seine beiden ebenfalls 20-jährigen Begleiter setzten unmittelbar hinterher. Ein 26-jähriger Verwandter des Verfolgten kam hinzu, der zwischenzeitlich von dem 20-Jährigen per Handy alarmiert worden war.

In der Schleuse ging es zur Sache

In der Eingangsschleuse der Wache „ging es dann zur Sache“, berichtet Schmieder. Die Prügelei konnte erst von aus der Dienststelle herbeieilenden Polizisten sowie mehreren Streifenwagenbesatzungen unter Einsatz von Pfefferspray beendet werden. Vier der fünf Kontrahenten wurden leicht verletzt.

Die Polizei Hannover ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz, da der 20-Jährige keine Schreckschusswaffe hätte mitführen dürfen. Die Hintergründe des Streits aber sind noch unklar.

