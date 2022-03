Hannover

Schöne Musik, wahlweise Soul oder italienische Klänge, manchmal ein Gläschen Wein – mehr braucht Katharina Wiese (64) nicht, wenn sie malt. „Und ich bin dann gern allein, brauche meine Ruhe“, erklärt sie. „Wobei mich eine Gruppe, in der ebenfalls alle malen, auch inspirieren kann.“

Eigentlich hat sie sich schon immer für Kunst interessiert, sogar ihr Vater malte ein bisschen in seiner Freizeit. Doch wie es dann oft so ist: Familie und Beruf ließen nicht sonderlich viel Freiraum für das liebste Hobby. 2005 besuchte Katharina Wiese schließlich mit einer Freundin einen Malkurs. „,Nimm eine Leinwand und fang an’, hieß es“, erinnert sie sich – „und seitdem habe ich nie wieder aufgehört.“

Alles findet seinen Platz: Katharina Wiese ordnet im Reimanns Eck ihre Kunstwerke an. Quelle: Nancy Heusel

Mal kommen kleine Bilder – 15 mal 15 Zentimeter – heraus, mal verewigt sie sich auf Leinwänden, die einen mal einen Meter messen. Die Techniken, die sie verwendet, sind ebenfalls unterschiedlich: Mal arbeitet die 64-Jährige mit Prägedruck, mal paust sie aus Zeitschriften ab, andere Werke sind mittels Radierung oder Druck entstanden, sie verwendet sogenannte Jelly Pads, greift hin und wieder zu Aquarellfarbe, oft integriert sie Collagen.

Katharina Wiese *22. August 1957 in Hannover. Sie wächst in Kirchrode auf, absolviert 1976 an der Schillerschule das Abitur. Anschließend will sie Innenarchitektur studieren, bekommt aber keinen Studienplatz. Nach einem Praktikum in einer Tischlerei studiert sie Kunst und Werken fürs Lehramt. Nach dem Referendariat an einer Grundschule in Haste merkt sie, dass dieser Beruf nicht das Richtige ist. Sie bewirbt sich als Flugbegleiterin, ist zunächst für die Gesellschaft Condor unterwegs, sieht viele Ecken der Welt: „Ein Traum war das.“ 1986 wechselt sie zur Lufthansa, arbeitet am Flughafen in Hannover bis zur Pensionierung 2017 am Boden. Wiese liebt Sprachen, vor allem italienisch und das Land an sich. Sie ist mit Heino Wiese (69) verheiratet, das Paar hat Sohn Paul (28), der in Berlin lebt.

Wenn sie den Pinsel auf der weißen Leinwand ansetzt, weiß sie meistens nicht, was dabei herauskommt: „Ich ziele zwar auf ein Ergebnis ab. Aber im Grunde ist es das Malen an sich, was mich begeistert. Ich liebe die Konsistenz der Farben, mag es, mit ihr zu arbeiten, zu schmieren.“ Die Bilder tragen dann Namen wie „Out of the Blue“, „Barcelona Series“ (weil sie in der spanischen Stadt entstanden sind) oder „Happy Colours“ – dahinter verbirgt sich eine Silhouette von Carla Bruni (54): Wiese hat ein Foto der Musikerin aus einer Zeitschrift geschnitten und für ihre eigene Kunst verwendet.

Werke aus zehn Jahren: Im Reimanns Eck werden ab dem 20. März 39 Exponate von Katharina Wiese gezeigt – und verkauft. Quelle: Nancy Heusel

Inspiration erfährt sie beim Blick auf die Arbeiten von Malern wie Emil Nolde (†88), Cy Twombly (†88) und Gerhard Richter (90), außerdem nimmt Wiese an Kursen teil – digital wie analog. Zu Beginn der Pandemie besuchte sie einen zwölfwöchigen Online-Workshop des US-amerikanischen Künstlers Nicholas Wilton (50), in der französischen Provence nahm sie teil an einem Kurs von Ines Hildur (62): „Dort malten wir mit einem Blick auf die Hügel, eine tolle Atmosphäre. Und Zeit für Museumsbesuche war auch“.

Trotz ihrer großen Leidenschaft ist es nicht so, dass es Wiese ständig kaum abwarten kann loszulegen: „Es gibt auch Phasen, in denen ich nicht male.“ Was durchaus an der eigenen Motivation liegt: „Es ist wie beim Sport“, so die 64-Jährige lachend, „erst muss man sich überwinden, danach fühlt man sich aber gut.“

Mögen Kunst: Katharina Wiese und ihr Mann Heino. Quelle: Nancy Heusel

39 ihrer Werke präsentiert die Frau des früheren SPD-Politikers und ehemaligen russischen Honorarkonsuls Heino Wiese (69) bald das erste Mal in einer Soloausstellung: Kürzlich hat sie die Bilder in die Oststadt transportiert und begonnen, sie in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Casa Blanca“, heute ein Teil des Restaurants „Reimanns Eck“, anzuordnen und aufzuhängen. Viele der Rahmen hat sie selbst gefertigt.

Ein Werk, ihr schönstes, wie sie sagt, hat Wiese vergessen. „Offenbar will ich es nicht so recht hergeben“, sagt sie über das Bild, auf dem die Farben Orange und Pink dominieren. Apropos hergeben: Die Kunstwerke kosten zwischen 60 und 800 Euro.

Die Künstlerin mit der Initiatorin: Katharina Wiese (rechts) berät mit Brigitte Beeg, wie die Bilder am besten zur Geltung kommen. Quelle: Nancy Heusel

Dass im alten Casa Kunst gezeigt wird, hat mittlerweile Tradition: Nach Ausstellungen von Künstler Della (66), des hannoverschen Malermeisters Oliver Kielhorn und der Künstlerin Mariarita (52) ist die von Katharina Wiese also die vierte. Vernissage ist am 20. März ab 15 Uhr. Die Reihe ist eine Idee von Brigitte Beeg (66), die für Reimanns-Eck-Betreiber Björn Hensoldt (29) tätig ist, einem echten Gastro-Urgestein. Ein Teil der Erlöse wurde immer gespendet, das soll auch diesmal so sein.

