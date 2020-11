Hannover

Die Polizei hat am Montag ihre Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Regeln in der Öffentlichkeit in Hannover und einigen Umlandkommunen fortgesetzt, die sie vor rund einer Woche begonnen hat. Überprüft wurde die Maskenpflicht etwa in Fußgängerzonen, an Haltestellen von Bussen und bahnen und anderen öffentliche Plätzen. Ergebnis: Die Beamten haben erneut viele Bürger auf ihre Maskenpflicht hingewiesen. Insgesamt seien die Kontrollen in der Region Hannover aber auf eine positive Resonanz in der Bevölkerung gestoßen, so die Polizei am Dienstag.

In Hannover kontrollierten die Beamten wie in den vergangenen Tagen gezielt die Drogenszene am Stellwerk hinter dem Hauptbahnhof. Etwa 30 bis 40 Personen haben sich demnach am Montag gegen 18 Uhr nicht an die Mindestabstände und an die Masken-Tragepflicht gehalten. Die Beamten sprachen die Personengruppe an, die dann die Hygienemaßnahmen eingehalten hätten. Beamte des Polizeikommissariats Nordstadt überwachten zudem gegen 19.20 Uhr die Einhaltung der Corona-Regeln an der Haltestelle “An der Strangriede“ auf dem Engelbosteler Damm. Wegen dieser Kontrolle wurden die Polizisten dann von einer 50-jährigen Frau angeschrien und beleidigt, die keine Maske getragen hatte. Sie muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und außerdem wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten, so die Polizei weiter.

Anzeige

Schüler stehen zu dicht vor dem Schulzentrum beieinander

Aufgrund einer Bürgerbeschwerde kontrollierte die Polizei gegen 12.15 Uhr in Burgdorf am Schulzentrum Berliner Ring vorwiegend Schüler, die keine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung und zu eng beieinander gestanden hatten. Die Schulleitung wurde außerdem aufgefordert, auf die Einhaltung der Maßnahmen der aktuellen Corona-Verordnung zu achten, so die Polizei. In Friseurgeschäften im Bereich der Polizeiinspektion Burgdorf stellten die Beamten gegen 15 Uhr Uhr außerdem vereinzelt Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Garbsen leitete die Polizei zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr insgesamt drei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Kiosk-Betreiber ein. Sie hatten jeweils an ihren Kioskständen in Barsinghausen (Ortsteil Kirchdorf), in Ronnenberg und in Ronnenberg ( Empelde) eine Außenbewirtschaftung betrieben. In einem Logistikzentrum in Laatzen weigerte sich zudem ein Kunde, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Sein Attest habe er dem Mitarbeiter nicht vorzeigen wollen. Als die hinzugerufene Polizei erschien, sei der Mann nicht mehr vor Ort gewesen.

Polizei : Bevölkerung zeigt größtenteils Verständnis

In Pattensen schloss die Polizei außerdem um 16.45 Uhr ein Friseurgeschäft in der Johann-Koch-Straße, da der Inhaber zum wiederholten Male kein Hygienekonzept habe vorlegen können. Gegen den Inhaber wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Insgesamt aber zog die Polizei ein positives Fazit der Kontrollen, der Großteil der angesprochenen Personen habe umgehend eine Maske ausgesetzt und sich einsichtig gezeigt. Aber: Zum Teil gebe es in der Bevölkerung immer noch Unsicherheit über die Rechtslage und die Örtlichkeiten, an denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben seien.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt