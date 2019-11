Wieder hat ein Unbekannter einen präparierten Tierköder ausgelegt: Am Montagnachmittag hätte ein Hund im Stadtteil Vahrenwald beinahe ein Schinkenstück gefressen, das mit einer Paste bestrichen war. Bereits am Sonnabend war es in Wettbergen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Die Polizei bittet Hundebesitzer, wachsam zu sein.