Hannover

Auch an diesem Sonnabend sind in Hannover wieder zahlreiche Protestveranstaltungen angemeldet. Die Polizei rechnet daher zwischen 11 und 19 Uhr mit örtlichen Verkehrsbehinderungen. Die Gegner der Corona-Maßnahmen sind dabei allerdings nur mit ihrem üblichen Autokorso dabei.

Der startet unter dem Motto „Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung“ um 14.30 Uhr am Schützenplatz, wo er nach einer Fahrt durch Südstadt, Zentrum, Oststadt und List um 17.30 Uhr auch wieder enden soll.

Zeitgleich wird die Gruppe „Aufstehen für den Frieden“ am Nordufer des Maschsees eine Veranstaltung abhalten – wahrscheinlich ein Vorgeschmack auf den Ostermarsch eine Woche später. Ob es aus dem Kreis der Teilnehmer zu Konfrontationen mit den Corona-Gegnern kommen könnte, ist fraglich. Die Polizei will das aber im Auge behalten.

Christliches an der Marktkirche

Auch in Hinblick auf das Osterfest findet ab 11 Uhr in der Straße Am Markte an der Marktkirche (Mitte) eine Versammlung zum Thema „Glauben/Christentum im Blick auf Ostern“. Das Ende ist für 18 Uhr geplant.

Auf dem Ernst-August-Platz beginnt um 12 Uhr eine Demonstration durch die City zum Thema „Solidarität grenzenlos – gemeinsam gegen Abschottungspolitik und Rassismus“. Der Protestzug endet gegen 14 Uhr am Opernplatz. Zu diesem Zeitpunkt beginnt ebenfalls am Ernst-August-Platz ein Aufzug “Gegen die Besetzung Belutschistans durch Pakistan“, der sich auch durch die Innenstadt bewegt und gegen 17 Uhr wieder am Ernst-August-Platz endet.

Ganz in der Nähe findet von 15 bis 18 Uhr in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade eine stationäre Versammlung zum Thema „Anonymous for the Voiceless“ statt. Und um 14 Uhr startet am Küchengarten (Linden-Mitte) eine Demo gegen Gentrifizierung durch Linden, die gegen 18 Uhr wieder am Küchengarten enden soll.

Von Andreas Krasselt