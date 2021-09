Hannover

Auf der Zentraldeponie des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Aha in Lahe ist es nach Mitteilungen der Feuerwehr Hannover in der Nacht zu Mittwoch zu einem Feuer gekommen – Müll hatte sich in einem offenen Bunker entzündet. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr Hannover wurde am frühen Mittwochmorgen um 1.26 Uhr zum Brand eines größeren Haufens Leichtverpackungsmüll im Bereich des Umschlagsplatzes gerufen. In einem offenen Müllbunker stand etwa die Hälfte eines 600 Kubikmeter umfassenden Müllbergs in Flammen. Die Feuerwehr setzte das Löschrohr einer Drehleiter sowie vier weiterer Strahlrohre ein und konnte die Brandausbreitung dadurch verhindern.

Drei Feuer auf der Deponie seit Ende Juli

Um ausreichend Löschwasser zu haben, transportierten mehrere Großtanklöschfahrzeuge regelmäßig Wasser von einer Wasserentnahmestelle in weiterer Entfernung. Die Löscharbeiten zogen sich rund eineinhalb Stunden hin, so die Feuerwehr weiter. Eingesetzt wurde auch ein Radlader der Deponie, um den brennenden Verpackungsmüll auseinander zu ziehen. Gegen drei Uhr war das Feuer schließlich gelöscht. Die Polizei ermittelt aktuell noch die Brandursache.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren insgesamt mit 21 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort in Lahe. Es war bereits das dritte Feuer innerhalb weniger Wochen. Ende August war schon einmal ein Haufen Leichtverpackungen in Brand geraten, Ende Juli hatte ein Sperrmüllhaufen Feuer gefangen.

Von Andreas Voigt