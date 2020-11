Hannover

Hat der Feuerteufel aus der Südstadt erneut zugeschlagen? Am Montag ist es in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Hildesheimer Straße zu einem Feuer gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gebrannt hatten Jacken an einer Garderobe. Ein Bewohner hatte gegen 14.20 Uhr zunächst Geräusche gehört und dann die brennenden Kleidungsstücke im Hausflur entdeckt. Bevor sich das Feuer weiter ausbreitete, habe der Bewohner die Jacken löschen können. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sieht einen Zusammenhang zu weiteren Vorfällen in den zurückliegenden Wochen in der Südstadt. Es wäre der 18. Fall von Brandstiftung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Polizei sieht aktuell einen Zusammenhang mit den Fällen eines inzwischen mithilfe eines Phantombildes gesuchten Feuerteufels, der 17 Feuer seit Mitte August gelegt haben soll. Der erste Vorfall hatte sich am 12. August nur wenige Hundert Meter vom aktuellen Tatort nahe des Engesohder Friedhofs an der Hildesheimer Straße ereignet – damals brannte ein Oldtimer in einer Tiefgarage. Seitdem gingen weitere alte Autos in Flammen auf, zudem Kinderwagen und Fahrradanhänger, alle in Treppenhäusern.

Feuerteufel kommt vor allem am Nachmittag

Inzwischen hat die Polizei eine Vorgehensweise herausgefunden: Die Tatorte liegen überwiegend in der Südstadt, dann Waldhausen und Döhren. Dann brennt es in erster Linie nachmittags. Gesehen hat den Feuerteufel bislang niemand, auch beim 18. Feuer nicht. Lediglich beim Brand eines Jaguar-Oldtimers an der Güntherstraße in Waldhausen im Oktober hatte ein Zeuge einen Verdächtigen ausgemacht. Die Polizei fertigte daraufhin ein Phantombild an, auf dem ein etwa 50-Jähriger zu sehen ist.

Zeugen, die zum jüngsten Brand im Mehrfamilienhaus am südlichen Ende des Engesohder Friedhofs (nahe Döhrener Turm) oder zum Phantombild Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511 109 55 55 zu melden.

Lesen Sie auch

Von Von Andreas Voigt