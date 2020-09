Hannover

Glühwein-Feste vor Weihnachten unter freiem Himmel unter Corona-Bedingungen, wenn es die Fallzahlen zulassen: Was Vertreter von Wirtschafts- und Sozialministerium, Kommunen und Schaustellern bei ihrem Gipfeltreffen am Dienstag in Hannover als Kompromiss gefunden haben, stößt bei Stadt Hannover und Lokalpolitik auf Zustimmung. „Wir freuen uns über die Erklärung des Landes Niedersachsen und das damit einhergehende positive Signal. Denn auch die Landeshauptstadt Hannover hat ein sehr großes Interesse daran, ein vorweihnachtliches Angebot zu machen“, sagte Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette am Mittwoch. Entscheidend für die Umsetzung werde sein, mit welchen Regelungen diese Absichtserklärungen in der Corona-Verordnung Niedersachsens einfließe.

Stadt: „Wollen eine vorweihnachtliche Atmosphäre bieten“

Tegtmeyer-Dette führte weiter aus, dass bis zum 31. Oktober Großveranstaltungen nach wie vor verboten seien. „Die Landesregierung ist nun aufgefordert, schnellstmöglich eine klare Verordnungsregelung zu schaffen, damit nicht nur Hannover, sondern auch alle anderen Kommunen eine verlässliche Planungsgrundlage besitzen.“ Ursprünglich sollten die Weihnachtsmärkte schon in gut acht Wochen öffnen. Bis dahin sei nur noch wenig Zeit, in der viele Abstimmungsgespräche mit den beteiligten Fachbehörden zu führen seien. Die Erste Stadträtin versprach: „Wir werden in Hannover alles daransetzen, die neue Verordnung umzusetzen, um den Menschen in der Landeshauptstadt und in der Region Hannover sowie allen Gästen eine vorweihnachtliche Atmosphäre in der Stadt zu bieten.“

„Unsere Buden stehen fertig zu Hause. Meine Kollegen können es einrichten. Wenn die Stadt sagt, es geht los, dann geht es los“, äußerte Fred Hanstein vom Schaustellerverband Niedersachsen. Man wisse aber auch, dass die Ausrichtung eines Weihnachtsmarktes abhängig ist von den Corona-Fallzahlen. „Es ist aber gut, dass es den Ansatz gibt, überhaupt über Weihnachtsmärkte nachzudenken“, so Hanstein weiter.

CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann sagte, die Entscheidung pro Weihnachtsmarkt sei grundsätzlich zu begrüßen. „Wir alle wollen die Schausteller dafür belohnen, was sie jetzt an Sicherheitskonzepten beim Sommervergnügen in der Stadt an den Tag gelegt haben.“ Um die Schausteller in dem für sie wirtschaftlich sehr schwierigen Jahr weiter zu entlasten, könne er sich vorstellen, dass die Stadt Hannover wieder auf Standgebühren verzichte.

Schlängelt sich der Weihnachtsmarkt durch die Innenstadt?

Eine Überlegung, die SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer so nicht teilt. „Bei der Verabschiedung des hannoverschen Stabilitätspaktes im Mai haben wir die Standgebühren für den Weihnachtsmarkt bereits um 50 Prozent reduziert. Das ist schon ein ordentliches Entgegenkommen.“ Die Stadt verzichte damit auf etwa 500.000 Euro Einnahmen. Spiegelhauer führte weiter aus, dass die neue Corona-Verordnung des Landes am 1. Oktober herauskomme und dann wisse man auch, welche Regelungen es gebe. „Wir unterstützen die Initiative absolut und uneingeschränkt, denn sie gibt den Schaustellern für den Weihnachtsmarkt eine Perspektive.“ Allerdings sei alles den tatsächlichen Infektionszahlen in ein paar Wochen unterzuordnen.

Die SPD wünscht sich einen Weihnachtsmarkt für Hannover, der an Qualität in etwa an das heranreicht, was in den Vorjahren geboten wurde, auch wenn sich die Anzahl der Geschäfte dieses Mal wohl nicht wiederholen lasse. „Kunsthandwerk, Karussells, Getränke und Speisen, das soll in seiner Vielfalt abgebildet werden“, so der Wirtschaftsexperte weiter.

Ferner solle die Innenstadt bespielt werden, und damit meint die SPD einen Korridor, beginnend am Marktkirchenplatz über Grupen-und Karmarschstraße sowie Platz der Weltausstellung, weiter über Bahnhofstraße, Kröpcke, Georgstraße und Opernplatz. „Dadurch können wir den Weihnachtsmarkt entzerren und binden die Geschäftsleute in der Innenstadt mit ein“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher.

Von Andreas Voigt