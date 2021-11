Hannover: Wie nützlich ist die Luca-App?

Hannover

Millionen Deutschen haben die Luca-App auf ihrem Handy, die Bundesländer zahlen pro Jahr geschätzte 20 Millionen Euro für die Nutzung der App. Die Hoffnung in Luca war anfangs groß: Die App sollte mithelfen, Kontakte von Corona-Infizierten zu ermitteln und so die Pandemie einzudämmen. Doch immer mehr Gesundheitsämter ziehen den Nutzen der App in Zweifel und nutzen sie nicht. Das hatte bereits im August eine Umfrage des „Spiegels“ ergeben.

Bei der Region Hannover sieht man die App hingegen weniger kritisch. Sprecherin Sonja Wendt sagt: „Insgesamt ist die Luca-App hilfreich in der Kontaktnachverfolgung und eine Zeitersparnis, da die Daten der Kontaktpersonen bei der Luca-App maschinenlesbar übermittelt werden und direkt im System erfasst werden können.“

Rund 50 Anfragen zu Luca-Listen seit Juni

Wie viele Menschen in Stadt und Umland die Luca-App nutzen, weiß die Region nicht. Seit Mitte Juni habe das Gesundheitsamt der Region exemplarisch rund 50 Anfragen zu Luca-Listen gestellt. „Wie viele Kontaktpersonen damit jeweils verknüpft sind, kann man daraus nicht ablesen. Das können beispielsweise mal zwei Kontaktpersonen sein – oder auch 1000“, erklärt die Sprecherin.

Neben der Luca-App ermittelt das Gesundheitsamt Kontaktpersonen von Infizierten auch auf anderen Wegen, etwa mittels Fallermittlung, Privatkontaktlisten oder Einrichtungslisten. Wendt betont aber: „Anhand der Listen, die über die Luca-App bei uns im Gesundheitsamt eintreffen und bearbeitet werden, können Infektionsketten teilweise noch schneller erkannt und gezielter nachverfolgt werden.“

Von Britta Lüers