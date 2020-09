Hannover

Ein Nazi war Arthur Menge sicherlich nicht, auch wenn der von 1925 bis 1937 amtierende Oberbürgermeister zeitweise förderndes Mitglied der SS gewesen war. Im Gegenteil schloss er sich im Februar 1943 dem Widerstand gegen Hitler an. Er wurde nach dem gescheiterten Anschlag vom 20. Juli 1944 verhaftet und zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Dennoch bereitet sein ambivalentes Verhalten während der NS-Diktatur der heutigen Ratspolitik Kopfschmerzen.

Grund: Menges Großnichte hat beantragt, sein Grab zu einer bedeutenden Grabstätte umzuwidmen. Das würde nicht nur bedeuten, dass die Stadt die Pflegekosten in Höhe von 300 Euro jährlich zu übernehmen hätte, es käme auch einer zusätzlichen Ehrung der Person Menges gleich. Der sich unbestritten auch etliche Verdienste um die Stadt verdient gemacht hat. Nicht genug jedoch, um ihm nach Ansicht der Verwaltung ein Ehrengrab zu widmen. Doch auch die etwas weniger bedeutsame Anerkennung geht einigen zu weit.

NS-Politik reibungslos umgesetzt

Im Bezirksrat Südstadt-Bult hatte Bürgermeister Thomas Hermann ( SPD) davon abgeraten. Der Historiker Rüdiger Fleiter urteilte, Menges konservativ geführte Verwaltung habe die NS-Politik reibungslos umgesetzt. Bedienstete wurden aus rassistischen oder politischen Gründen entlassen, Straßennamen umbenannt, Bücher jüdischer Autoren aus der Stadtbibliothek verbannt. Hatte Menge das alles gebilligt oder nur hinnehmen müssen?

Noch vor der Sommerpause hatte der Umweltausschuss das Problem an den als federführend delegierten Kulturausschuss des Rats verwiesen. Dort stand der Antrag am Freitag dann auch auf der Tagesordnung. Diskutiert wurde dennoch nicht, da Wilfried Engelke von der FDP ihn zur Beratung in die Fraktion zog. Eine erneute Aufschiebung.

Restauration der Welfenherrschaft gewünscht

Wie andere Mitglieder des Widerstands des 20. Juli war Menge auch kein aufrechter Demokrat. Er war vor der Machtergreifung Mitglied der Deutsch-Hannoverschen Partei (DHP), die unter anderem die Restauration der Welfenherrschaft anstrebte und daher auch Welfenpartei genannt wurde. Ihr Programm war christlich-konservativ.

Menge galt als brillanter Administrator, der reibungslos mit nationalsozialistischen Funktionären zusammenarbeitete. Zu seinen Verdiensten zählen die Bewältigung der Typhus-Epidemie von 1926 mit fast 300 Toten, der Ankauf des Klosterguts Marienwerder, die Gründung der späteren GBH, jetzt Hanova, als kommunale Baugesellschaft, die Reprivatisierung des Zoos sowie Erwerb und Restaurierung der Herrenhäuser Gärten. Auch die Anlage des Maschsees und des Hermann-Löns-Parks fielen in seine Amtszeit.

Das Grab von Arthur Menge auf dem Engesohder Friedhof soll zur bedeutenden Grabstätte umgewidmet werden. Quelle: Samantha Franson

Grabstätte auf dem Engesohder Friedhof

Arthur Menge starb am 16. Mai 1965 in der Schweiz. Beigesetzt wurde er auf dem Stadtfriedhof Engesohde, wo auch der Arthur-Menge-Brunnen des Bildhauers Ludwig Vierthaler an das ehemalige Stadtoberhaupt erinnert. Ob diese Grabstätte nun zu einer bedeutenden wird? Mit der Beantwortung dieser Frage tut sich die Stadtpolitik offensichtlich etwas schwer.

