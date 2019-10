Hannover: Wie gelingt die Verkehrswende?

Der Hannoveraner hängt an seinem Auto: Das jedenfalls lassen die Statistiken vermuten. Von 2011 bis 2019 stieg die Zahl der Kraftfahrzeuge in der Stadt um rund elf Prozent – von 226.093 auf 250.995. Keine gute Entwicklung angesichts des Klimawandels. Sie lässt sich auch nur teilweise mit dem Wachstum der Bevölkerung erklären, die im selben Zeitraum nur um knapp sechs Prozent gestiegen ist. Kein Wunder also, dass in vielen dicht besiedelten Vierteln die Suche nach einem Parkplatz immer schwieriger wird.

Auch der sogenannte Modal Split, der Anteil der verschiedenen Verkehrsmittel an den zurückgelegten Wegen, hat sich nicht so entwickelt, wie erhofft. Laut einer vom Bund in Auftrag gegebenen Studie sind in der Stadt Hannover die Anteile umweltfreundlicher Verkehrsmittel wie dem ÖPNV sowie dem Rad- und Fußverkehr zwischen 2011 und 2017 nicht gestiegen. Der Anteil des Autoverkehrs stagnierte bei rund 36 Prozent. Bis 2025 – so eigentlich das Ziel – will die Stadt 25 Prozent Radverkehrsanteil schaffen.

Die Luft ist auch noch nicht sauber genug. An der Messstation Göttinger Straße, aber ebenso an der Friedrich-Ebert-Straße, der Marienstraße sowie der Vahrenwalder Straße wird der von der EU vorgeschriebene Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft noch nicht eingehalten. War der Wert zwischenzeitlich sinkend, stieg er 2015 spürbar an. Die Stadt macht dafür auch den Diesel-Betrug der Autoindustrie verantwortlich. Zuletzt besserten sich die Werte aber wieder.