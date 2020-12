Hannover

Als Mitglied der Piraten-Partei segelt Bruno Adam Wolf schon länger gegen den Polit-Strom in seiner Rolle als Teil der Opposition im hannoverschen Rat. Manchmal hat Wolf mehr, manchmal weniger Gegenwind bei seinen politischen Vorstößen. Aktuell bläst er sogar ziemlich allein zur Attacke. Für seinen schulpolitischen Vorstoß (der Gruppe Linke/Piraten), Raumlüfter als Ergänzung zur Belüftung von Klassenräumen in diesen Corona-Zeiten einzusetzen, findet der Pirat im Rat überhaupt keine Unterstützer. Bei einer von ihm in der jüngsten Sitzung beantragten aktuellen Stunde „Werden Hannovers Schulen alleingelassen mit der Pandemie?“ gab’s für die Raumlüfter ein klares Nein von der breiten Ratsmehrheit – bemerkenswert. Denn kurz zuvor im Schulausschuss stimmte eine Mehrheit noch für seinen Antrag (wieder als Gruppe Linke/Piraten), die Lüfter überall dort in Räumen aufzustellen, in denen die Schule aus baulichen Gründen zurzeit nicht stoßlüften kann.

Politisches Wirrwar? Nicht ganz. Dass sich das Abstimmungsergebnis im Schulausschuss – wie bisweilen auch im Jugendhilfeausschuss – manchmal anders darstellt als in anderen Fachausschüssen mit Ampelmehrheit, hat mit der Besonderheit zu tun, dass Schul-, Eltern- und Lehrervertreter in diesem Fachausschuss Stimmrecht haben. Und so kam es, dass das Aufstellen von Raumlüftern im Schulausschuss jüngst mit elf zu sechs Stimmen (dabei waren auch die Stimmen der CDU) angenommen wurde, während im Rat keine 24 Stunden später ein klares Nein herauskam. „Wer könnte die Situation an Schulen besser beurteilen als die, die es betrifft?“, fragt Bruno Adam Wolf. Das klare Abstimmungsergebnis sei für ihn ein Schlag ins Gesicht der Ampelgruppe gewesen, sagt er, wohl wissend, dass es spätestens im Verwaltungsausschuss mit Stimmenmehrheit von SPD, Grünen und FDP einkassiert werde. So wie schon häufiger in der Vergangenheit bei anderen Themen.

Wie ein einsamer Rufer im Walde

Schicksal eines Oppositionspolitikers. Für Frustration sorgt dies beim Piraten Adam Wolf aber nicht, wie er sagt. „Wenn man nicht zuhört, was die Stadtgesellschaft will, wird man abgestraft. Die Ampelgruppe hat schon häufiger nicht zugehört, und deshalb wird sie wohl die Kommunalwahl im nächsten Jahr nicht überleben“, ist er überzeugt. Adam Wolf wird nicht müde zu betonen, dass die Raumlüfter sehr wohl mithelfen könnten, infektiöse Partikel in der Luft der Klassenräume zu minimieren. Er beruft sich unter anderem auf die Aussage eines Innenraum-Luftexperten aus dem Bundesumweltministerium. Gerade in Schulräumen, bei denen die Fenster nur in Kippstellung geöffnet werden könnten, seien sie eine effektive Unterstützung. „Von diesem Räumen haben wir mehr als von der Stadt zugegeben wird“, sagt Bruno Adam Wolf. Und: Mehrere Studien seien zu dem Ergebnis gekommen, dass Stoßlüften alleine nicht immer ausreiche.

Viele Schulen würden diese Räume für den Unterricht deshalb aktuell nicht nutzen, was bei der Raumnot an Hannovers Schulen nicht nachzuvollziehen sei. Was Adam Wolf da gebetsmühlenartig immer wieder äußert auf kommunalpolitischer Bühne, klingt ein bisschen nach dem einsamen Rufer im Walde. Aber das ist er ja irgendwie auch, der Pirat im Rat. Zumindest beim Thema Raumlüfter in Schulen.

Von Andreas Voigt