Hannover

Wäre es nicht so tragisch, dann wäre Sascha Kusibor (45) Experte für ein einfaches Leben. Er hat sich von 170 Quadratmetern auf 18 Quadratmeter Wohnfläche verkleinert. Am 12. Januar 2022 war sein Einfamilienhaus im Sahlkamp abgebrannt. Nun hat er eine Wohnung im Bothfeld gefunden.

Er lebt für 330 Euro Warmmiete im Monat in einem kleinen Zimmer, mit Bett, Schrank und kleinem Tisch. Das fensterlose Bad ist so klein, dass man sich kaum um die eigene Achse drehen kann. Die Küche dürfte kaum mehr als drei Quadratmeter haben. Wenn er die Kochzeile von Essensgerüchen befreien möchte, muss er die Wohnungstür öffnen.

Fernseher als Spende

„Meine Schwester hat diese Wohnung im Internet gefunden“, erzählt der Zeitungszusteller der Madsack Mediengruppe. Mit einer Prise Pragmatismus und Optimismus geht er die neue Aufgabe an. „Ich versuche, mich einzuschränken.“ Platz für Spenden habe er nicht mehr in seiner möblierten Einraumwohnung. Er hat nur einen Fernseher und einen Computer mitgebracht. Spenden, nachdem alle persönlichen Dinge in seinem Haus verbrannt sind.

Operation blieb Brandopfer erspart

Seit dem 7. März arbeitet Kusibor wieder. Seine Brandwunde am rechten Unterschenkel sei fast zugeheilt und schmerze nicht mehr. „Glücklicherweise konnte ich eine Operation vermeiden“, sagt der Mann mit der Pferdeschwanz-Frisur. Er rechnet noch etwa mit vier, fünf Wochen, bis die Wunde zugeheilt sei.

Angesichts seines Schicksals müsste der 45-Jährige verzweifelt sein. Sein Haus, das er von den Eltern geerbt hatte, liegt in Trümmern. Eine Versicherung gegen Feuerschaden hat er nicht. Und es liegt ein Riesenberg Arbeit vor ihm. „Bis Ende April will ich den ganzen Schutt aus dem Haus entsorgt haben“, sagt er. Dann soll sich ein Statiker das Haus anschauen. Wiederaufbau? Abriss? Egal was passiert, es kostet viel Geld. Allein die Entsorgungskosten für den Brandschutt dürfte einen in die Tausende gehen. Bei all den offenen Fragen, ist sich Sascha Kusibor aber sicher: „Das Grundstück werde ich nicht verkaufen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Katastrophe hat ihm um eine Erfahrung reicher gemacht. Die Nacht im T 4 in der Garage, die vom Brand verschont wurde, ist ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben. „Das war nichts – bei minus vier Grad.“ Er hatte es ausprobiert, um eine Freundin zu entlasten. Sie hatte ihm vorübergehend Quartier gewährt. Anschließend wohnte der Zeitungszusteller bei seiner Schwester in Nienburg.

„Ich bin ein Optimist“, sagt Kusibor. Früher habe er drei Jobs gehabt, jetzt seien es eben vier. Schließlich müsse er sich, um die Beseitigung des Schutts kümmern. 

Von Thomas Nagel