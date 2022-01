Hannover

Adrian Tarasiewicz (21) ist selbst Halter eines elfjährigen Mischlingshundes. Entsprechend heftig schlug sein Tierfreundeherz, als er vergangenen Freitag die heruntergekommene Reisa fand: Die Mischlingshündin war in einem Koffer gesteckt in einen Müllcontainer geworfen worden.

Der junge Mann aus Barsinghausen war an diesem Vormittag gegen 8 Uhr dabei, seinem Vater zu helfen, der an seinem Auto in einer Garage im Stadtteil Mühlenberg arbeitete. „Der Aschenbecher des Wagens war voll, und ich wollte ihn im Müllcontainer ausleeren“, berichtet der 21-Jährige. „Da hörte ich plötzlich ein leises Fiepen.“

Zunächst habe er sich sehr erschrocken. Dann aber öffnete er beherzt den Deckel des Behälters, um nach der Ursache der Geräusche zu forschen. Zu sehen sei zunächst nichts gewesen, da sich im Container die Müllsäcke türmten. „Ich bin dann hineingesprungen und in den Müll eingetaucht“, erzählt Tarasiewicz.

Hund Reisa. Quelle: Tierheim Krähenwinkel

Durch die Müllsäcke gewühlt

Er wühlte sich durch die Säcke, bis er unter ihnen am Boden des Containers einen mittelgroßen blauen Hartschalenkoffer entdeckte, aus dem das Fiepen drang. Er schleppte den Koffer zu seinem Vater. „Ich habe erst gedacht, dass da mehrere Welpen drin sein könnten. Der Koffer wog bestimmt an die zehn Kilo.“

Gemeinsam mit seinem Vater öffnete er das Gepäckstück. Erschrocken blickte ihnen die verängstigte Reisa entgegen. „Sie hatte keine Kraft, konnte nicht auf den eigenen Beinen stehen.“ Tarasiewicz alarmierte die Polizei.

Als die Beamten kamen, versuchte die Hündin kurz, aus dem Koffer zu fliehen, sackte dann aber sofort wieder zurück. Die Polizisten trugen sie behutsam in den Streifenwagen und brachten sie ins Tierheim Krähenwinkel.

„Sie frisst schon wieder.“

Dort wird sie langsam aufgepäppelt. „Sie ist mit ihren zwölf Jahren halt schon sehr alt“, sagt Tierheimmitarbeiter Arvid Possekel. „Aber sie frisst schon wieder, das ist ja ein gutes Zeichen.“ Reisa benötige natürlich noch jede Menge tierärztliche Betreuung, unter anderem ist eine umfangreiche Zahnsanierung erforderlich. „Aber es haben sich schon viele Spender gemeldet, die Reisa helfen wollen“, so Possekel. Das Schicksal der Mischlingshündin habe viele Menschen bewegt.

Der ehemalige Besitzer ist von der Polizei ausfindig gemacht worden. Der 53-Jährige äußert sich nicht zu dem Vorwurf, die Hündin im Müll entsorgt zu haben. Zurücknehmen will er Reisa nicht. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Offen ist dagegen nach wie vor, wo der bereits am 27. Dezember vor einer Haustür in Vahrenheide gefundene Chihuahua herstammt. Der wegen seines stark abgemagerten Zustands Bones genannte Rüde war ebenfalls auf grausame Art quasi weggeworfen worden: Er steckte in einer Plastiktüte in einer Tasche.

Der Chihuahua Bones steckte in Vahrenheide in einer Plastiktüte, die wiederum in einer Tasche war. Quelle: Tierheim Krähenwinkel

Tierheim nimmt zehn Prozent mehr Tiere auf

Immer wieder werden Hunde, Katzen und andere Kleintiere von ihren Besitzern abgegeben oder ausgesetzt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Mal ist es Überforderung, mal wird das Tier nach der Anschaffung dann plötzlich doch lästig. Hinzu kommen Beschlagnahmungen etwa bei illegalen Tiertransporten oder wenn die Tiere nicht artgerecht gehalten werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Tierheim Krähenwinkel musste im vergangenen Jahr insgesamt 2165 Tiere aufnehmen: 359 Hunde, 795 Katzen, 825 Kleintiere sowie 186 Nutz- und Wildtiere, von denen ein großer Anteil an Wildtierstationen weitergegeben wurde. Damit hatte sich die Zahl der aufgenommen Tiere gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent erhöht. „Eine mächtige Zahl“, schreibt der Tierschutzverein Hannover auf seiner Facebookseite.

Viele wilde Jungkatzen

Dennoch: „Bei der Menge der Tiere, die wir jedes Jahr aufnehmen, kann es immer mal mehr oder weniger geben“, erklärt Mitarbeiter Possekel. Zehn Prozent seien da nicht wirklich ungewöhnlich. Möglicherweise gebe es einen kleinen Corona-Effekt, räumt er ein. Das lasse sich aber kaum quantifizieren. Die Zahlen würden insbesondere auch durch größere Beschlagnahmungsaktionen nach oben gehen, wie im vergangenen Jahr etwa durch die Sicherstellung von rund 60 Katzen allein in einem Haushalt. „Das sind aber Einzelfälle. Auch gab es sehr viele Jungtiere von verwilderten Katzen. Die sind sonst immer ganz schnell vermittelt, jetzt haben wir noch viele von ihnen bei uns.“

Immerhin: 2021 konnte das Tierheim trotz Corona 126 Hunde, 449 Katzen und 652 Kleintiere in ein neues Zuhause vermitteln.

Von Andreas Krasselt