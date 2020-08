Hannover

Der Schweizer Werber Theophil Butz (75) entwarf 1970 für die Agentur GGK im Auftrag der Stadt Hannover mehrere Imagekampagnen, darunter den Roten Faden. Von seinem toskanischen Weingut aus spricht er über das Team und die Ideen, die Hannover vor 50 Jahren aus der Imagekrise holen sollten.

Herr Butz, wo erwischen wir Sie gerade?

Anzeige

Ich sitze unter der Pergola vor meinem Haus in der Toskana. Rechts von mir ist der Weinberg, links meine Frau, die Winzerin.

Weitere NP+ Artikel

Sie haben 1970 für die Werbeagentur GGK gearbeitet, welches Team saß an den Hannover-Kampagnen?

Die GGK hatte damals die Ausschreibung der Stadt gewonnen. Der Agenturchef Paul Gredinger war ein schräger Vogel, der kreativen Textern die Möglichkeit gab, für uns zu schreiben. Damals war Harry Rowohlt in der Agentur beschäftigt, auch Wolf Wondratschek war an den Texten beteiligt. Zusammen mit dem Schweizer Objektkünstler Daniel Spoerri bin ich oft in Düsseldorf gewesen und habe mir gemeinsam mit ihm Aktionen überlegt. Spoerri hatte dort ein Eat-Art-Restaurant und im MoMA schon einen Stuhl an der Wand hängen. Es waren bunte Vögel bei der GGK, und die SPD in der Stadtregierung Hannover hat lockere und kreative Ideen unterstützt.

Theophil Butz Quelle: privat

Wie entstand der Rote Faden?

Wolf Rogosky und ich haben den Roten Faden erfunden. Wir brauchten etwas für am Bahnhof ankommende Touristen, um denen in 30 Minuten die Stadt zu zeigen. Ich bin damals nach Hannover geflogen, Männer von der Stadtverwaltung mit Hirschknöpfen und Hut empfingen mich, und ich sollte zeigen, wo es mit der Farbe langgeht. Wir haben eine unselige Schleife zum Rathauslift gezogen und an den Kneipen der Altstadt vorbei. Eine hieß „Knast“, dort trank man hinter Gittern, in der „Uhubar“ schien bläuliches Licht. Harry Rowohlt, der ja leider schon gestorben ist, hat das Büchlein geschrieben, was es ja immer noch gibt. Später habe ich von ihm eine Wohnung in Frankfurt übernommen.

Gab es noch andere Stadtmarketing-Aktionen?

Wir hatten „Mädchen von Hannover“ gesucht, die Fremden die Stadt zeigen. Etwa 40 haben wir ins Intercontinental-Hotel geladen und von Werner Bokelberg fotografieren lassen. Das war ein Riesenrummel, über den sogar der Stern eine Story gemacht hat. Einige Mädchen landeten oben auf der Titelseite. F.K. Waechter hat außerdem eine Zeichnung angefertigt, wie der Kollege Rogosky und ich uns den Kopf über einen Slogan für Hannover zerbrechen, uns aber nichts einfällt. Wir haben also die Leser um Slogans gebeten – und bekamen unzählige, die wir dann in einem Buch sammelten. Daniel Spoerri und ich haben auch ein Geschenkpaket entworfen, für Leute, die lustige Geschichten über Hannover geschickt hatten. Darin waren eine Dose Maschseewasser und ein Säckchen Erde aus irgendeinem Park eingeblistert.

Kopfzerbrechen: Theophil Butz und Wolf Rogosky in einem Cartoon von F.K. Waechter Quelle: privat

Haben Sie den Erfolg des Roten Fadens verfolgt? Bis heute ist die Broschüre der Bestseller im Hannover-Tourismus.

Das habe ich nicht mitgekriegt, aber wenn Sie mir das erzählen, finde ich es natürlich toll, dass wir vor 50 Jahren eine Idee hatten, die immer noch so erfolgreich ist. Die Aktionen waren damals mutig und schräg, was sie auch sein müssen, denn sonst bekommt sie niemand mit. Heute ist die Werbung so langweilig geworden, unglaublich langweilig.

Von Lilean Buhl