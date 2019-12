Wie Fallmanager des Jobcenters bei der Rückkehr in ein geregeltes Leben helfen

Hannover

„Geh doch arbeiten“ ist einfach gesagt, wenn man ein ganz normales Leben führt. Doch es gibt genügend Menschen, die würden gern selbst ihren Lebensunterhalt verdienen, haben aber zu viele private Probleme. Familienangehörige, die ein normales Arbeitsleben unmöglich machen. Partner, die schlagen. Depressionen, die einen lähmen. Schulden, die einen erdrücken.

Der Weg zum Jobcenter erscheint dann wie eine weitere Sorge, doch gerade dort kann geholfen werden. Ist der persönliche Ansprechpartner für die Arbeitsvermittlung zuständig, so helfen einem die Fallmanager dabei, die Hürden hin zu einer Arbeit – oder wenigstens einem stabilen Leben – zu überwinden. In allen 19 Standorten und dem Familien-Coaching-Center des Jobcenters Region Hannover können sogenannte Leistungsberechtigte dieses Angebot in Anspruch nehmen. Mittlerweile 71 Fallmanager beraten und unterstützen „Menschen in besonders angespannten Lebenssituationen“, heißt es dort. Ziel ist, ihnen Schritt für Schritt einen Weg in die Arbeitswelt zu ermöglichen.

Für ihre Aufgaben werden die Manager besonders qualifiziert, die Qualifizierung ist durch die deutsche Gesellschaft für Care- und Casemanagement zertifiziert. So erlangen die Fallmanager eine umfassende Beratungs- und Methodenkompetenz. Es hat etwas von Rundumbetreuung, was die Fallmanager leisten. Das machen sie nicht allein, sie haben in der Regel ein gut funktionierendes und ineinander greifendes Netzwerk – von Coaches über Therapeuten, von Sucht- über Schuldenberatung – und sie haben vor allem erst einmal ein offenes Ohr und viel Zeit für ihre Kunden. Zwei Jahre, in manchen Fällen auch drei, kann man ihre Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Fallmanager betreuen nicht so viele Kunden wie ihre Kollegen im Team, die persönlichen Ansprechpartner – die liegen in einer Vollzeitstelle bei 200 bis 300 Kunden pro Monat, bei den Fallmanagerinnen sind es ab 75 Kunden.

„Das Selbstwertgefühl erst einmal stärken“

Dass sie eigentlich sehr starke Frauen sind – allein schon deswegen, weil sie ihre prekäre Lage bisher überlebt haben –, das ist ihren Kundinnen im ersten Beratungsgespräch noch gar nicht bewusst. „Oft fließen schon beim ersten Mal die Tränen, weil sie einfach mal über ihre Situation reden können. Deswegen muss ich als erstes Vertrauen aufbauen“, erzählt Christine Richter (38), die beim Jobcenter in Langenhagen als Fallmanagerin mit Frauen arbeitet.

Kümmert sich um die Frauen:Christine Richter arbeitet im ersten Schritt daran, dass Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Quelle: Christian Behrens

Es sind Frauen, die große Schwierigkeiten zu überwinden haben: Alleinerziehend und isoliert; Frauen in einer gewalttätigen Partnerschaft; durch Langzeitarbeitslosigkeit psychisch erkrankte Frauen; schwer traumatisierte Frauen; Frauen mit Suchtproblematiken. Richter weiß: Hier hilft in erster Linie, die Frauen zu stärken, ihr Leben zu strukturieren, gemeinsam ihr Selbstwertgefühl zu finden und aufzufüllen. Das kann Jahre dauern. „Ich mache meinen Erfolg nicht von Zahlen abhängig, sondern davon, dass eine Frau am Ende der Beratung sagt, dass es ihr besser geht. Dass wieder in der Lage ist, zu handeln und sich Ziele zu setzen.“

Dazu brauche sie „verlässliche Netzwerkpartner“. Christine Richter muss sicher sein, dass Beratungsangebote auch wirklich helfen. Und sie muss sicher sein, dass ihre Kundinnen auf das Netzwerk zurückgreifen können. „Wir wollen ja keinen Drehtüreffekt, wir wollen den Menschen nachhaltig helfen“, sagt sie. Im Klartext: „Wenn ich für eine Kundin überflüssig geworden bin“, dann hat die Jobcenter-Angestellte ihren Job richtig gemacht, findet sie.

„Es gibt so viele Ressourcen“

Ja, bestätigt Julia Helmke, natürlich sei das manchmal schon ein ziemliches Päckchen, das die jungen Kunden so mit zu ihr schleppen würden. „Aber man kann auch viel erreichen, die Jugendlichen haben noch ganz andere Ressourcen in sich als Erwachsene und sind oft auch offener.“

Die 37-jährige Mutter einer vierjährigen Tochter, seit 2008 im Jobcenter und seit 2012 Fallmanagerin für Kunden zwischen 15 bis 24 Jahren, kennt die Probleme der jungen Leute gut. „Ich habe viele Schulabbrecher, einige waren schon in Haft in der Jugendanstalt Hameln, andere im Arrest in Neustadt, müssen Sozialstunden ableisten.“ Täglicher Cannabiskonsum, Mediensucht, Schulden, von zu Hause abgehauen oder von den Eltern rausgeschmissen und nun wohnungslos, Gewalterfahrung, Depressionen – bei manchen kommen sogar mehrere Punkte zusammen.

Hilft Jugendlichen Julia Helmke ist für junge Kunden (15 bis 24) zuständig. Quelle: Christian Behrens

Wenn sie bei Julia Helmke landen, merken die Jugendlichen plötzlich, dass da Erwachsene sind, die ihnen zuhören. Die sie fragen, was sie denn eigentlich wollen. Und die nicht sagen, was sie alles müssen. „Ich erlebe es öfter, dass die jungen Männer und Frauen schon mit Ideen zu mir kommen.“ Wenn nicht erst einmal Hürden wie Süchte, Schulden oder psychische Probleme überwunden werden müssen, kann es auch zügig konkret werden. „Wir haben ja ein großes Repertoire anzubieten: Der Hauptschulabschluss kann nachgeholt werden, wir haben Jugendwerkstätten, Möglichkeiten, Praktika zu machen oder sogar eine Ausbildung.“

Was auch Helmke und ihr Arbeitgeber, das Jobcenter, nicht herbeizaubern können, sind Wohnungen. Ein Jahr Wartezeit auf eine B-Schein-Wohnung sei üblich. „Das ist das größte Problem. Vielen wäre schon mit einer Wohnung geholfen, sie könnten zur Ruhe kommen und anfangen, ihren Tagesablauf zu strukturieren.“ sagt Helmke.

„Eine Lotsin im System“

Als Dagmar Grapentin (45) bei der neuen Kundin zum Hausbesuch eilte, „übergab die mir einen großen Wäschekorb mit ungeöffneter Post“. Die 40-Jährige, die sowohl physisch (Diabetes) als auch psychisch (Depressionen) erkrankt und alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen (12, 15) ist, hatte familiäre Probleme, außerdem Schulden und war als Diabetikerin falsch eingestellt. „Sie konnte morgens nicht aufstehen, der ältere Sohn stand kurz davor, von der Schule zu fliegen.“

Hilft Kunden mit Handicap: Dagmar Grapentin. Quelle: Nancy Heusel

Grapentin atmete einmal tief durch und ging an die Arbeit. Der Wäschekorb wurde gemeinsam mit der Schwerbehinderten nach Werbung, Broschüren und Rechnungen durchforstet – mit den Rechnungen ging es gemeinsam zur Schuldnerberatung. Nach Entbindung der Schweigepflicht durch die Kundin telefonierte Grapentin mit deren Psychiater, dem Hausarzt, mit dem Jugendamt. Sie schaffte es, die Schuldirektion davon zu überzeugen, dem 15-jährigen Sohn eine Chance zu geben. Später brachten ihre Kollegen den Jungen sogar in eine Ausbildung. „Es stimmt, wenn unser Arbeitgeber sagt, dass wir Lotsen im System sind“, sagt die Fallmanagerin, die sich im Beratungs- und Integrationscenter ( BIC) in der Lützerodestraße um Menschen mit Behinderungen und Rehabilitanten kümmert. Grapentin, selbst alleinerziehende Mutter einer Zweijährigen, sagt: „Ich versuche, den Kunden ihre Handlungsfähigkeit wiederzugeben. Dabei hilft ein gutes Netzwerk, auf das diese zurückgreifen können.“ Denn für ihre Klientel mit Beeinträchtigungen hört Mobbing nicht mit einem Job auf. „Man denkt, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft. Aber behinderte Menschen werden immer noch ausgegrenzt.“

Die Frau mit dem Wäschekorb öffnet heute übrigens ihre Post selbst, konnte eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehmen. „Das ist schon schön, wenn etwas so funktioniert“, sagt Grapentin.

„Es ist ein gutes Gefühl, Menschen helfen zu können“

„Wenn ich den Tag für zumindest einen Menschen besser gemacht habe, dann ist das Motivation genug.“ Julia Rollo Rovira (37) ist alleinerziehende Mutter eines Sechsjährigen und als Fallmanagerin am Kabelkamp für Flüchtlinge zuständig. Wer einen Aufenthaltstitel hat, kann zu ihr kommen.

„Ja, es ist eine sinnstiftende Arbeit, ich komme gern zur Arbeit. Es ist ein gutes Gefühl, Menschen helfen zu können“, sagt sie. „Wir haben viele traumatisierte Kunden, die froh sind, dass überhaupt jemand mit ihnen redet. Die kommen mit allen Päckchen zu uns und sind froh, dass da erst mal ein Mensch ist, der für sie da ist“.

Arbeitet mit Migranten: Julia Rullo Rovira Quelle: Nancy Heusel

So manches der „Päckchen“ wird spät ausgepackt. Sie habe viele Frauen aus Syrien in der Beratung, „wenn sie erst einmal mit dem Erzählen anfangen, dann weiß man, was Krieg wirklich bedeutet“. Wenn die Frauen von Vergewaltigungslagern berichten oder von der Überfahrt über das Mittelmeer „und sie sagen, dass sie ihr Baby dabei hatten und dass es von Bord gefallen ist“. Dann versucht Rollo Rovira, die Menschen dort unterzubringen, wo sie therapeutische Hilfe bekommen, „Wir arbeiten eng mit dem ethno-medizinischen Zentrum zusammen“. „Wenn die Leute nach der Flucht zur Ruhe gekommen sind, kommt vieles hoch“, so Rollo Rovira. Das sind die harten Fälle, die Normalität heißt Integration. Sprach- und Orientierungskurse sind leicht zu vermitteln, bei Wohnungen, „dem größten Problem“, kann aber auch Rollo Rovira nicht zaubern. Ihr ist wichtig, den Menschen Struktur zu geben und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen.

Von Petra Rückerl