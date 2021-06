Hannover: Wie bekommt die Politik den Weißekreuzplatz in den Griff?

Hannover

„Wir haben da ein Problem“, sagt Cornelia Kupsch (CDU), Bezirksbürgermeisterin Mitte. „Und wenn die Stadt das nicht erkennt, habe ich ein Problem damit.“ Nach der blutigen Auseinandersetzung Anfang vergangener Woche ist der Weißekreuzplatz wieder in aller Munde. „Mit dem besseren Wetter wird die Lage wieder so schlimm, wie im vergangenen Jahr“, meint auch FDP-Ratsherr Wilfried Engelke, im Bezirksrat Kupsch Stellvertreter.

Auf dem Platz treffen sich sowohl Trinker- wie auch Drogenszene. Neu hinzugekommen sind offenbar Chrystal-Meth-Süchtige, die nach Ansicht von Patrick Döring, der für die FDP im Sozialausschuss des hannoverschen Rates sitzt, besonders schwer von sozialtherapeutischen Angeboten zu erreichen sind.

Die Lage wird von allen Parteien als ernst angesehen. Der Vorfall vor einer Woche sei „nur die Spitze eines riesengroßen Eisbergs“, weiß Kupsch. Und sie kritisiert, dass die Stadt zu wenig unternehme. Offenbar, weil dort andere Prioritäten gesetzt würden.

Am 31. Mai 2021 stritten sich zwei Männer um die öffentliche Toilette. Einer stach zu, das Opfer überlebte die schweren Verletzungen. Quelle: Frank Tunnat

„Bei der Bürgerbeteiligung vor einigen Jahren sind viele gute Ideen zusammengekommen. Doch bis auf ein Schild, das die Stadt aufgestellt hat, ist nichts davon übrig geblieben. Angeblich hänge alles am Tiefbauamt.“ Weniger Problem habe das Amt aber wohl mit der Umsetzung der von OB Belit Onay bevorzugten Velorouten. „Aber mit Radwegen kann man nicht alle Probleme lösen“, betont Kupsch. Vom eingesetzten Ordnungsdienst werde einfach zu viel erwartet. „Wir brauchen zwingend mehr Sozialarbeiter und ein besseres therapeutisches Angebot“, fordert Kupsch.

Offener Treffpunkt in Hamburg mit therapeutischer Hilfe

Beispiele anderer Städte könnten da hilfreich sein, findet auch Silvia Klingenburg-Pülm von den Grünen. In Hamburg etwa sei auf einem größeren Platz ein offener Treffpunkt eingerichtet worden, an dem sozialtherapeutische Hilfen direkt vor Ort angeboten würden. „Dort muss sich niemand verstecken“, sagt die Vorsitzende des Sozialausschusses. Eine Verlagerung, aber eben nicht in irgendwelche Außenbezirke. Doch hier ein Innenstadtgrundstück zu finden, das diesen Ansprüchen genügt, dürfte illusorisch sein. Hannover hat da ein Platzproblem.

Schwierigkeit: Szene verlagert sich

FDP-Mann Döring fühlt sich ein wenig wie bei der Geschichte von Hase und Igel. „Immer wenn Strukturen geschaffen wurden, entwickelt sich eine neue Szene“, sagt er. Das Angebot an Sozialarbeitern hält er indes für ausreichend, es sei an dem Platz aber eine schwierige Melange verschiedener Problemgruppen zusammengekommen. „Wer für die Sozialarbeiter nicht ansprechbar ist, für den bleibt dann nur der Ordnungsdienst.“

„Gelesen, gelacht, gelocht“

Auch für Dörings Parteifreund Engelke ist mit Sozialarbeit allein das Problem nicht aus der Welt zu schaffen. „Die intensive Betreuung läuft doch, das war ein Schuss in den Ofen“, sagt er. „Nicht alle, aber einzelne sind so aggressiv, da kommt kein Sozialarbeiter gegen an.“ Er erinnert wie Kupsch an die zahlreichen kreativen Ideen aus der Bürgerbeteiligung, die aber alle offenbar in der Versenkung verschwunden seien. „Die Verwaltung hat das gelocht und abgelegt“, kritisiert er in gewohnt burschikoser Manier. „Gelesen, gelacht, gelocht!“ Darunter war die Idee eines Kinderspielplatzes, die allerdings noch immer von der SPD diskutiert wird. Aber auch der Gedanke, den Platz mit einer Außengastronomie zu verfeinern. Was letztlich auf Vertreibung hinauslaufen würde. „Man muss die Szene in Bewegung halten“, erinnert sich Engelke an den Ausspruch eines Dezernenten. „Damit sie sich nicht häuslich niederlassen.“

Sorge vor rechtsfreiem Raum

Eine Ansicht, mit der Engelke in der Politik keine Mehrheiten finden dürfte. Doch auch Michael Sandow, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bezirksrat Mitte, möchte nicht, dass am Weißekreuzplatz ein rechtsfreier Raum entsteht. „Wenn dort jemand eine Straftat begeht, muss er das auch zu spüren bekommen“, sagt er. Als Sofortmaßnahme würde er sich eine erhöhte Präsenz sowie eine engmaschige Zusammenarbeit von Ordnungsdienst und Polizei wünschen. Gemeinsame Streifen wären auch eine Möglichkeit. Doch auch für Sandow liegen die Prioritäten auf sozialtherapeutischer Ebene. „Man muss zu den Menschen hingehen“, betont er. Und auch ihre Sprache sprechen.

Mehr Sozialarbeiter wünscht sich auch Jens Seidel, CDU-Fraktionschef im Rat. Doch möchte er genauso „klare Kante zeigen, gegen Gruppen von Menschen, die dauernd gegen Regeln verstoßen und andere darunter leiden lassen“. Das sei dann allerdings weniger Sache der Polizei. „Dabei geht es um Ordnungswidrigkeiten, ist also Angelegenheit der Kommune.“ Und damit des Ordnungsdienstes, dessen personelle Aufstockung sowie zeitliche Ausweitung der Einsätze die CDU erst kürzlich vergeblich gefordert habe. Dabei könnte man auch neue Wege ausprobieren: „Dass der Ordnungsdienst mit Sozialarbeitern unterwegs war, habe ich noch nicht gesehen. Da könnte man ja voneinander lernen.“

Das aber sei keine besonders gute Idee, findet Reinhilde Muschter, grüne Fraktionschefin im Bezirksrat. „Sozialarbeit braucht Vertrauen“, sagt sie. Eine engen Verbindung zwischen Hilfsangeboten und Ordnungsorganen würde die Akzeptanz für diese Hilfen verringern.

OB soll Platz zur Chefsache machen

Heftige Kritik übt Seidel an der Stadt und an OB Belit Onay. Schließlich gebe es das Problem schon lange. „Seit Jahren fehlt ein vernünftiges Konzept“, sagt er. Seidel fordert, dass Onay das zur Chefsache machen sollte. „Das erhöht den politischen Druck. Sonst sitzen die das wieder aus.“

Von Andreas Krasselt