Wie aus Igeln stachelige Friedhofsgärtner werden

Hannover

Mehrere Kameras sind auf das kleine Geschöpf gerichtet – dem Igelweibchen das nicht geheuer. Beherzt beißt es in die Hand, die es trägt und schützt. „Nicht schlimm“, sagt Lieneke Behrends tapfer. Es ist nicht der erste Igel, der die Leiterin des Tier-Igelzentrums Niedersachsen in die Hand beißt. Wildtier bleibt Wildtier – egal wie niedlich. Und zurück in die „Wildnis“ soll das knapp 600 Gramm leichte Weibchen sowieso. Am Dienstag wurde es mit vier weiteren Artgenossen auf dem Stadtfriedhof Engesohde „ausgewildert“. Auf ausdrücklichen Wunsch von Friedhofsgärtner Alexej Klein. Denn die stacheligen Tierchen bringen großen Nutzen.

„Wir haben auf dem Friedhofsgelände immer wieder Ärger mit Schnecken und weiterem Ungeziefer“, erklärt Klein. Für die Besucher, die die Gräber der Angehörigen pflegen, seien die gefräßigen Schnecken eine Plage. Ganze Pflanzen verschwinden dabei. Chemie wollen die Gärtner auf dem Friedhof nicht einsetzen. Es musste eine andere Lösung her.

Anzeige

Modellversuch zur Grabpflege

Als Alexej Klein dann einen Igel zuhause unter seiner Terrasse fand, kam ihm die zündende Idee: „ Igel vertilgen Schnecken sehr gerne“, sagt er. „Sie müsste man zur Pflege doch auch gut auf dem Friedhof einsetzen können.“ Er nahm Kontakt zum Igelzentrum auf, wo seine Idee auf große Gegenliebe stieß – und der Modellversuch startete.

Weitere NP+ Artikel

Modellversuch: Lieneke Behrends setzt einen Igel auf dem Stadtfriedhof Engesohde aus. Fünf Igel, die im Igelzentrum in Laatzen überwintert haben, wurden auf dem Friedhof ausgewildert. Quelle: Rainer Dröse

„In unserem Igelzentrum haben wieder zahlreich Igel überwintert und warten darauf, in die Freiheit entlassen zu werden“, so Lieneke Behrends. Die Tiere werden dem Verein meist von Menschen gebracht, die sie im Garten oder in der Natur finden – mit Verletzungen oder Krankheiten. „Allein wenn man einen nachtaktiven Igel am Tag sieht, ist meist etwas nicht in Ordnung“, weiß die Expertin. Vom Team und einem Tierarzt werden die Tiere hochgepäppelt ausgesetzt, wo sie gefunden wurden.

Weitere Igel sollen kommen

Die Bedingungen im 22 Hektar großen Friedhof Engesohde mit seinem beachtlichen Struktur- und Artenreichtum sind aber noch besser. „Einen günstigeren und noch dazu gefahrlosen Lebensraum kann man sich als Igel wohl nicht wünschen“, so Behrends mit einem Lachen. Wenn es gut läuft, vermehren sich die drei Weibchen und zwei Männchen zudem. Gärtner-Chef Klein wäre es recht: „Wir nehmen gerne noch mehr Igel auf!“

Lesen Sie auch

Von Simon Polreich