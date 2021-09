Hannover: Wie Maskenverweigerer im Zug, bei der Polizei und im Laden durchdrehen

Hannover

Die Wahnsinnstat von Idar-Oberstein mit einem Toten – auch in Hannover eskalieren immer wieder Auseinandersetzungen mit Maskenverweigern, Querdenkern und Corona-Leugnern. „Es reicht von verbalen Aggressionen bis hin zu rustikalen Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen gegen Beamte“, sagt der Sprecher der Bundespolizeiinspektion, Martin Ackert. Zum Glück endete (bislang) aber kein Streit tödlich, wie am vergangenen Wochenende auf einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz, wo ein Kassierer wegen eines Maskenstreits von einem Kunden (49) erschossen wurde.

In den vergangenen drei Monaten hat die Bundespolizeiinspektion Hannover rund 200 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz im Hauptbahnhof geschrieben. Der Anteil der hartnäckigen Gegner der Corona-Regeln sei zwar inzwischen klein, dafür aber umso aggressiver und renitenter, erklärt Ackert.

Drei Problem-Gruppen

Allgemein seien die „Problempersonen“, wie er sie nennt, in drei Gruppen einzuteilen: In diejenigen, die auffallen aufgrund „kultureller Unterschiede und Akzeptanzproblemen“, in Personen mit Drogen- und/oder Alkoholkonsum sowie die klassischen Verweigerer, die ins Lager der Querdenker- und Corona-Leugner gehören oder zur Reichsbürger- und Selbstverwalter-Szene.

Ein extremer Fall, in dem der Streit um das Aufsetzen einer Maske in einer Regionalbahn im Hauptbahnhof Hannover eskalierte, ereignete sich am 15. September. Nachdem ein 31-Jähriger sich geweigert hatte, die Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen, forderte der Zugbegleiter die Bundespolizei an. Als zwei Beamte anrückten, rastete der Mann aus: „Er beleidigte sie und schlug auf einen Kollegen ein“, so Ackert. Die Polizisten forderten Verstärkung an.

Kontrolle der Bundespolizei im Zug. Quelle: Symbolfoto (dpa)

Vier Beamte waren nötig, um den 31-Jährigen unter Kontrolle zu bekommen. Bilanz des Einsatzes: Zwei verletzte Polizisten, einer davon war sogar dienstunfähig. Bei einem Kollegen ging die Armbanduhr zu Bruch.

Keine Zahlen bei der Polizei Hannover

Auch die Polizeidirektion Hannover hat mit renitenten, gewalttätigen Maskenverweigern und Corona-Leugner zu kämpfen. Zur Anzahl der Fälle lasse sich aber mangels Auswertemöglichkeit „keine valide polizeiliche Aussage“ treffen, so Sprecherin Janique Bohrmann. Gleichwohl gab es Vorfälle, wo es während der Kontrolle zu Widerständen beziehungsweise zu aggressiven Pöbeleien gekommen sei.

Letzteres kommt auch im Handel in Hannover vor, weiß der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler. Kunden, die sich nicht an die Maskenpflicht halten und von Mitarbeitenden darauf angesprochen werden, reagieren häufig „extrem laut, um eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen“, berichtet Prenzler. Von körperlichen Übergriffen gegenüber dem Personal ist ihm nichts bekannt, weil die Polizei meist schnell zur Stelle sei und Schlimmeres verhindere.

Entspannte Lage bei der Üstra

Im Gegensatz zu den Entgleisungen, die die Bundespolizei erlebt, gebe es bei der Üstra keine Probleme mit renitenten Gegnern der Corona-Regeln, versichert Sprecher Udo Iwannek: Auseinandersetzungen mit Maskenverweigern „beobachten wir gar nicht“.

Von Britta Mahrholz