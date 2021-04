Hannover

Wenn Corona-Infektionen in Kitas und Schulen hineingetragen werden, ist Tempo gefragt. Bei der Region Hannover ist deshalb gleich eine ganze Abteilung allein dafür zuständig, Kontakte speziell in diesen Einrichtungen nachzuverfolgen, um so Infektionsketten zu unterbrechen. Wie herausfordernd und zugleich dringend notwendig die Arbeit der sogenannten Stabstelle Kitas und Schulen ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen. „Momentan bearbeiten wir circa 80 Fälle pro Tag“, sagt Kontaktverfolger Jakob Zimmer.

Der 30-Jährige ist einer von aktuell 64 Mitarbeitern der Stabstelle. Mit Kollegin Viktoria Fritz sitzt er auch an diesem Mittwoch, im sechsten Stock des Regionshauses in der Hildesheimer Straße, wo ein großer Sitzungssaal seit Beginn der Pandemie für die telefonische Kontaktverfolgung genutzt wird. Von den durch Schutzwände getrennten Schreibtischen sind nur noch wenige besetzt. „Der Großteil des Teams arbeitet mittlerweile im Homeoffice“, wie Stabstellen-Leiter Philipp Hartig erklärt.

Flut an neuen Fällen ebbt nicht ab

In seinem Team kommt ein bunter Mix zusammen – neben Angestellten aus der Regionsverwaltung sind unter anderem ein Koch, ein Kreuzfahrtmitarbeiter und eine Schuhverkäuferin darunter. „Auch ein pensionierter Schulleiter und ein Ehrenamtlicher helfen mit“, so Hartig. Jakob Zimmer hat Sozialwissenschaften studiert, ehe er 2020 als Kontaktverfolger bei der Region anheuerte. Derzeit wartet jeden Morgen ein mit neuen Corona-Fällen prallgefüllter Ordner auf ihn.

„An manchen Tagen wird man von der Arbeit regelrecht erschlagen. Wenn dann im Laufe des Tages immer wieder neue Fälle reinkommen, kann das schon mal frustrieren“, sagt der 30-Jährige. „Aber das Team ist sympathisch und die Aufgabe reizvoll, etwas zur Bekämpfung der Pandemie beitragen zu können.“

Lückenloser Überblick zu allen Kontakten

Anders als die Einzelfallbearbeitung, die unter anderem von Bundeswehrsoldaten geleistet wird, hat das Team Kitas und Schulen in der Regel nur Kontakt zur Einrichtungsleitung. Sind Kinder, Lehrkräfte, Erziehende oder sonstiges Personal nachweislich infiziert, muss möglichst schnell ein lückenloser Überblick über alle engen Kontakte innerhalb der Einrichtung ausgearbeitet werden.

Viele Fragen müssen geklärt werden. Wann war der Indexfall zuletzt in der Einrichtung? Zeigt er bereits Symptome? Wer hatte hatte engen Kontakt? „Bis alles fertig ist und wir den Fall weitergeben können, dauert es durchschnittlich 48 Stunden“, sagt Mitarbeiterin Viktoria Fritz. Die Kontaktaufnahme zu den einzelnen Personen übernimmt wiederum ein anderes Team, die nächste Gruppe organisiert die Abstrichtermine, eine weitere die Anordnung von Quarantänemaßnahmen. Ein Rädchen greift ins andere.

Seit November rund 2850 Fälle an Schulen und Kitas

Seit November hat die Region auf diese Weise rund 1800 Indexfälle in Schulen und weitere 1050 in Kitas bearbeitet. „Im Herbst sind die Zahlen regelrecht explodiert, da mussten wir personell nochmal nachsteuern“, sagt Gabriele Groß, die als Leiterin den gesamten Bereich der Kontaktverfolgung in Gemeinschaftseinrichtungen verantwortet. Schon jetzt sei klar: Sollten im Mai auch die weiterführenden Schulen in den Wechselunterricht zurückkehren, wird auch der aktuelle Apparat nicht mehr ausreichen. Deshalb sei man auch weiterhin auf der Suche nach Helfern.

Mit der Einstellung von neuem Personal allein sei es jedoch nicht getan. Angesichts immer neuer Vorgaben von der Politik und dem Robert Koch-Institut müssen auch die Prozesse in der Kontaktverfolgung durchgehend überarbeitet und geschult werden. So gibt es beispielsweise keine K1- oder K2-Personen mehr, stattdessen die Gruppe der „engen Kontaktpersonen bestätigter Fälle“. Wer dazu zählt und wer nicht, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig: Abstand, räumliche Situation, Lüftung, Mund-Nasen-Schutz und Kontaktdauer.

„Wenn wir mit den Einrichtungen sprechen, müssen diese Dinge sitzen.“, betont Viktoria Fritz. Schließlich hätten die Angaben nicht nur Konsequenzen für die betroffene Schule oder Kita. Auch das Wohl jeder Einzelperson müsse man im Blick haben, wie Stabtellenleiter Hartig betont: „Die Anordnung einer Quarantäne ist immer eine Form der Freiheitsberabung. Umso sensibler und exakter müssen wir bei dem Thema vorgehen.“

Von André Pichiri