Hannover: Widerstand gegen Büro-Hochhaus am Küchengarten

Früher endete auf der Fläche ein Ast der Brücke über den Küchengarten-Platz. Heute ist sie eine Brache mit ein paar Büschen und Sträuchern, in Linden „Grüner Hügel“ genannt. Und künftig? Geht es nach den Vorstellungen der Stadt Hannover soll auf dem Areal am südlichen Eingang der Limmerstraße ein Bürokomplex mit bis zu zehn Geschossen entstehen. Bauen will dort die Kreissiedlungsgesellschaft Hannover (KSG). Doch es gibt Widerstand.

Denn der Bezirksrat Linden-Limmer hatte eigentlich andere Pläne mit dem Grundstück, das der Stadt selbst gehört. Schon 2016 fasste dieser einen Beschluss, dass dort ein Gebäude mit rund 200 Wohnungen entstehen soll, 50 Prozent davon sollten Sozialwohnungen sein. Doch jetzt sollen in den geplanten Neubau Mitarbeiter von Üstra und Regiobus einziehen, außerdem die Infra und die Transtec, die für Planung und Bau von Stadtbahnprojekten zuständig sind.

„Das hat alles hinter verschlossenen Türen stattgefunden“

Dabei hatte auch ein von der Stadt ausgelobter Wettbewerb für das Grundstück noch Wohnungen vorgesehen. Dessen Ergebnis war nur bekannt geworden, weil dieses – neben vielen anderen Projekten – in einer Broschüre zum Thema „Wohnungsbau der 2020er Jahre“ auftauchte. „Das hat alles hinter verschlossenen Türen stattgefunden“, ärgert sich Rainer Grube, Bezirksbürgermeister in Linden-Limmer.

So soll es werden: Dieses Bild zeigt den Gebäudekomplex, der an der Ecke Limmerstraße am Küchengarten entstehen soll. Quelle: Monadnock

Und in dem selben Stil sei nun auch still und heimlich das Projekt dem kommunalen Unternehmen KSG zugeschachert worden, das hauptsächlich der Region Hannover sowie Städten und Gemeinden im Umland gehört. „Wieder mal wird der Bezirksrat ausgetrickst, um die in den Hinterzimmern ausgedealten Kungeleien zu Gunsten kommunaler Betriebe durchzuziehen“, schimpft Grube. Er fürchtet, dass die Stadt Hannover das Projekt jetzt auch durch den Rat boxen will, ohne dass der Bezirksrat noch einmal ein Wörtchen mitreden darf. Dabei sieht der Bezirksbürgermeister dafür allen Grund.

„Wir brauchen dringend viele bezahlbare Wohnungen für breite Bevölkerungskreise und keinen weiteren Gewerbebau vis-à-vis des demnächst leerstehenden Enercity-Gebäudes. Aus unserer Sicht ist – vom Erdgeschoss abgesehen – an dieser Stelle Wohnen sehr gut möglich“, sagt Grube.

Baudezernent Thomas Vielhaber sieht das anders. Bei der Vorstellung des Projektes am Dienstag, die wegen der Corona-Pandemie online stattfand, erklärte er, dass Wohnen am Küchengarten nicht zu empfehlen sei, vor allem in den unteren Geschossen.

KSG-Chef: Bauen am Küchengarten 90 Wohnungen

Auch KSG-Chef Karl Heinz Range verteidigt das Vorhaben. „Wir bauen dort rund 90 Wohnungen, das darf man nicht vergessen“, sagt er und meint damit rund 80 Plätze in einem neuen AWO-Seniorenheim sowie rund zwölf Seniorenwohnungen, die im hinteren Teil des Gebäudekomplexes liegen sollen, ausgerichtet zur Elisenstraße. „Dass das der eine oder andere im Bezirksrat so nicht sieht, ist sehr bedauerlich“, findet Range. Dabei würden auch in Linden dringend barrierefreie Wohnungen mit Pflegeangeboten benötigt.

Investieren wolle die KSG am Küchengarten einen „mittleren zweistelligen Millionenbetrag“. Wenn die Genehmigung des Bebauungsplans durch die Politik konfliktfrei laufe, könnte der neue Gebäudekomplex schon 2025 bezugsfertig sein, so Range.

Grünes Licht für Umzug der KSG-Zentrale nach Hannover

Hildesheimer Straße 114 kann die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) auf einem alten Tankstellengelände jetzt bauen: mit einem Aldi-Markt im Erdgeschoss, der neuen Firmenzentrale darüber und Wohnungen. ( Foto/ Michael Thomas ) Quelle: Michael Thomas

Grünes Licht hat sein Unternehmen am Mittwoch bereits für den Bau seiner neuen Zentrale auf einem früheren Tankstellen-Grundstück an der Hildesheimer Straße bekommen. Die Politik in Hannover genehmigte den Umzug der KSG von Laatzen in die Landeshauptstadt.

Range freut das, dabei hatte er eigentlich größere Pläne, die zusätzlich den Neubau eines Aldi-Marktes sowie Wohnungen vorsahen. Nun wird es doch nur die neue KSG-Zentrale, die rund 25 Millionen Euro kosten soll. Denn Anwohner hatten mit Klagen gedroht, die das Projekt verzögert hätten. Bereits im ersten Quartal 2022 sollen die Arbeiten beginnen. Der KSG-Chef rechnet mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten, so dass der Umzug mit 100 Mitarbeitern voraussichtlich Anfang 2024 über die Bühne gehen soll.

