Ein Jaguar MK 2 ist in der Tiefgarage eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Güntherstraße ( Waldhausen) in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war um 15.20 Uhr alarmiert worden. „Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude bereits vorbildlich geräumt worden“, lobte Feuerwehrsprecher Andreas Hamann.

Eine dichte Rauchsäule drang aus der Garageneinfahrt heraus. Zwei Löschzüge waren ausgerückt, die Brandbekämpfer drangen unter schwerem Atemschutz mit zwei C-Rohren in die stark verqualmte Garage vor. Die Flammen waren zügig gelöscht, an dem wertvollen Oldtimer sei aber wahrscheinlich ein Totalschaden entstanden, so Hamann. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Auch ein weiterer Pkw beschädigt

Ein neben dem Jaguar stehender Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Auch die elektrischen Leitungen an der Decke der Garage verschmorten. Die Feuerwehr ließ den Strom abschalten. Verletzt wurde niemand. Mit zwei Hochleistungslüftern wurde der Rauch entsorgt. Die Bewohner konnten bereits kurz nach 16 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen.

