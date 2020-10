Hannover

Wie nah ist Hannover dem Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“? Am Dienstag wird die Finalrunde mit allen Bewerbern abgeschlossen sein: Jeder musste sich noch einer eingehenden Befragung stellen – in der Nacht wird die Jury beraten und Mittwochmittag den Sieger bekannt geben.

Hannover war schon am Montag dran. Wie ist die Prüfung gelaufen? „Super“, Inga Samii vom Team Kulturhauptstadt findet, dass alles optimal beantwortet wurde. Und der Titel? „Den holen wir, wir sind absolut siegesgewiss“, so Teammitglied Melanie Botzki.

Die zehnköpfige Jury ging noch einmal auf Details im Bid Book und den City Visit sowie die einzelnen Themencluster ein. Was die Jury interessiert hat, was genau gefragt und wie es beantwortet wurde, unterliegt strengster Vertraulichkeit. Immerhin ist soviel heraus zu hören, dass auch hier Hannover wieder durch einen kulturvollen Einsatz gepunktet hat. „Wir haben schon auch performt“, so Melanie Botzki.

Mit der Jury auf Augenhöhe

Die Vorbereitung auf diesen letzten Kick in Richtung Titel hat Hannovers Team Kulturhauptstadt extensiv gestaltet. „Wir haben uns 300 Fragen überlegt, und dann immer wieder in einem Frage- und Antwort-Spiel geprobt“, so Inga Samii. Die Performer seien regelrecht „gegrillt“ worden. Durch die genaue Vorbereitung habe man es geschafft, sich mit der Jury auf Augenhöhe zu verständigen. Es kamen auch wieder besondere Videoclips als Einspieler zum Einsatz.

Und wie hat die Jury das alles aufgenommen? „Sehr freundlich und zugewandt“, so Inga Samii.

Wie die Jury dann zu einer Entscheidung kommt? Wie die einzelnen Beiträge und das Gesamtpaket einer Stadt wie stark gewertet und gewichtet wird, bleibt vertraulich. Was die Kriterien sind, ob mit einem Punktesystem, das durch Addition eine Rangfolge der Bewerberstädte festlegt oder durch eine ausgiebige Diskussion, ist allen Bewerbern unbekannt.

Wie auch immer. Mittwoch ist High Noon: Ab 12.30 Uhr wird die Jury die Entscheidung ganz Corona-gerecht im Stream verkünden.

Hannover

Hannover ließ es beim virtuellen Jury-Besuch richtig krachen. „Normalität ist keine Option“, heißt das Manifest. Hauptdrehort war das Ihme-Zentrum, dieser heruntergekommene Hochhauskomplex. An der Präsentation waren Künstler der freien Szene genauso wie Sänger der Staatsoper beteiligt. „Wir sind voll ins Risiko gegangen und noch einmal über uns hinausgewachsen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Hannover will im Bewerbungsverfahren mit Kreativität punkten. Schon das erste Bewerbungsbuch war ein Roman. Für das Willkommenszentrum der Kulturhauptstadt soll die Raschplatzhochstraße für ein Jahr gesperrt werden. Der prominenteste Unterstützer wird hier auch ein Konzert geben: Starpianist Igor Levit.

Chancen: hoch

Nürnberg

Nürnberg will beweisen, dass Bayerns zweitgrößte Stadt auch andere Seiten hat. Denn Historisches und Klischees – der Maler Albrecht Dürer und sein Hase, die Nürnberger Prozesse, Lebkuchen, „Meistersinger“ und das Christkind – prägen das Bild, das viele von der Stadt haben. „Past Forward“ lautet der Titel der Bewerbung, die die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden soll. „ Nürnberg ist eine diverse Stadt. Es gibt unglaublich viel kreatives Potenzial“, sagt der Leiter des Bewerbungsbüros, Hans-Joachim Wagner. Und die mehr als 60 geplanten Projekte im Kulturhauptstadtjahr sollen dieses heben. Unter den Bewerberstädten sticht Nürnberg vor allem damit heraus, dass sich die Stadt zusammen mit der gesamten Metropolregion bewirbt.

Chancen: mittel

Hildesheim

Hildesheim tritt gemeinsam mit mehr als ein Dutzend Kleinstädten und Gemeinden aus dem Umland an. „Wir bewerben uns als Provinz“, sagt der Leiter des Projektbüros Hildesheim 2025, Thomas Harling. In ganz Europa sei es wichtig, dass die Stimme der nicht-urbanen Gebiete mehr gehört werde. „Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens“, lautet das Motto des ersten Bewerbungsbuches. Beim digitalen Besuch der europäischen Jury präsentierten Trecker und als Rüben verkleidete Tänzerinnen ein „Landmaschinenballett“ auf einem aufgeweichten Acker. Der Zuckerrübenanbau hat eine besondere Bedeutung in der Region: „Der Acker ist eine Bühne, die es anderswo nicht gibt.“ Außerdem hat die Stadt einiges an Unesco-Weltkulturerbe.

Chancen: gering

Chemnitz

will mit Macher-Mentalität punkten: „Wir wollen all die Leute und Orte sichtbar machen, die man nicht sieht und damit auch ein Chemnitz, das in Europa – noch – keiner auf dem Schirm hat“, so Jenny Zichner vom Bewerbungsteam. Mit kulturellen Mitteln Gräben überwinden, wieder miteinander ins Gespräch kommen, eine aktive und demokratische Stadtgesellschaft werden – das sind hier die Ziele. Chemnitz war vor zwei Jahren tagelang im Ausnahmezustand gewesen, nachdem Daniel H. am Rande des Stadtfests von einem Asylbewerber erstochen worden war. Brachliegende Flächen und leerstehende Häuser, Leerstellen und Defizite sollen die Jury überzeugen, der Stadt durch den Titel einen wertvollen Entwicklungsschub zu geben.

Chancen: hoch

Magdeburg

hat bei seiner Bewerbung mit den Begriffen Leere und Anziehungskraft gespielt. Die im Zweiten Weltkrieg massiv zerstörte Elbestadt hat noch heute städtebauliche Wunden, auch die wegbrechende Schwermaschinenindustrie nach der Wiedervereinigung hat reingehauen. Diese sollen auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas 2025 mit Ideen und Projekten geheilt werden. 180 internationale Partner und mehr als 100 Partner aus der Stadt wollen sich beteiligen. Aus dem anfänglichen, auch kritisch gesehenen Motto „Out of the Void“ (Raus aus der Leere) wurde im zweiten Bewerbungsbuch „Force of Attraction“ (Anziehungskraft). Künstler sollen auf Wissenschaftler treffen, Musikfestivals und Theaterprojekte sind geplant.

Chancen: mittel

Von Henning Queren