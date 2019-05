HANNOVER

Dreister Diebstahl vor dem Edeka-Einkaufsmarkt am Roderbruchmarkt: Unbekannte haben am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr das Behindertenfahrrad eines 66-Jährigen gestohlen, der seit einer Operation 2006 auf die Spezialanfertigung angewiesen ist. Es handelt sich um ein Anthro Tech Trike, das ist ein Dreirad mit hoher Rückenlehne. Das Anthro Tec Trike hat hinten ein Rad und vorne zwei Räder. 2016 hatte es Udo Niederkrome auf eigene Kosten zu einem Pedelec, also E-Bike, umbauen lassen – die Spezialanfertigung hat einen Wert von etwa 6500 Euro.

Jeden Freitag von Linden nach Roderbruch zur Reha

Niederkrome ist seit einer Operation halbseitig gelähmt, das Dreirad ermöglicht ihm Mobilität. Jeden Freitag fährt er vom Stadtteil Linden, in dem er lebt, in den Roderbruch zu seinem Pfleger. Die Reha-Sitzung ist gegen 12 Uhr beendet, danach macht der 66-Jährige meist noch Besorgungen im Nahe gelegenen Edeka-Einkaufsmarkt. So wie am vergangenen Freitag. Normalerweise kette er das Rad an einem Pfahl an, weil diesmal aber kein Platz frei war, habe er seine Fahrhilfe neben den Eingang abgestellt – zwar angeschlossen, aber nicht an einen Pfahl gekettet.

MOBILITÄT: Udo Niederkrome braucht sein Pedelec, um damit durch Hannover zu fahren. Aufgrund seiner Behinderung kann er nur kurze Strecken zu Fuß gehen. Quelle: Privat

„Das war mein Fehler. Aber ich brauchte ja nicht viel und war nach etwa 15 Minuten schon wieder aus dem Einkaufsmarkt raus“, schildert Udo Niederkrome die Situation vom Freitag. Der 66-Jährige hat die Hoffnung, dass Augenzeugen etwas gesehen haben. Denn: Das sperrige E-Bike habe ein Eigengewicht von knapp 30 Kilogramm und müsse, so seine Schlussfolgerung, von mindestens zwei Personen weggetragen worden sein.

Auf das Spezialrad angewiesen – zu Fuß nur kurze Wege möglich

Udo Niederkrome sagt, dass er auf das Spezialrad angewiesen sei, da er nur kurze Strecken zu Fuß bewältigen könne. Für die Versicherung müsse er nun Papiere zusammentragen, was ein paar Tage in Anspruch nehme. Aktuell hat Udo Niederkrome einen Elektro-Rollstuhl, sein Ersatzfahrzeug, um sich in Hannover fortbewegen zu können. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Südstadt unter Telefon 0511 109 32 17 entgegen.

Von Andreas Voigt