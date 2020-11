Hannover: Wer hat die teuerste Briefmarke der Welt?

Hannover

Noch posthum verdreht Filmschauspielerin Audrey Hepburn (1929 bis 1993) vielen Männern den Kopf. Ihr Konterfei ist auf der teuersten modernen Briefmarke der Welt abgebildet. 2017 wurde die Briefmarke für 150.000 Euro versteigert.

Und genau diese Briefmarke will Holger R. (64) einem Bekannten (36) überlassen haben. Als er von ihrem Wert erfuhr, forderte er sie zurück. Doch der Immobilien-Makler will das begehrte Sammlerstück nie erhalten haben. Es gab Streit. Am 4. Juli sprach der Angeklagte dem schwer gewichtigen Makler auf die Mailbox: „Melde Dich, sonst hauen sie Dir die Beine weg.“ Zuvor habe der Angeklagte 35.000 Euro vom Makler gefordert. Ohne dass das zur Sprache kam, hat Holger R. Geldprobleme. Er schwieg am Donnerstag im Amtsgericht.

Briefmarkensammlung geerbt

Die Geschichte ist reichlich mysteriös. Denn die Briefmarke gibt es auch als Faksimile. Bestellbar für drei Euro plus Versandkosten. Holger R., ein vielfach vorbestrafter Mann, hatte die Briefmarken-Sammlung von einem Freund (65). „Er hat Ahnung von Briefmarken“, sagte der Zeuge aus. Auf Vorhalt von Richter Olaf Wöltje erkannte der 65-Jährige die Marke wieder. Zuvor meinte er über das begehrte Stück: „Da war `ne Frau mit komischem Hut.“

Soll Druck ausgeübt haben: Holger R. (rechts Anwältin Anne Deneke) wollte Geld für die teuerste Briefmarke der Welt. Quelle: Nagel

Der Zeuge hatte strähnige Haare, ein rotes, aufgedunsenes Gesicht. Er kam mit einer vollen schmutzigen NP-Plastiktüte in den Saal. Er konnte kaum sagen, wie viele Marken er seinem Freund überlassen hatte. „Ich habe die Sammlung von meinem Vater geerbt“, sagte er aus. Der Vater war Hausmeister. Wie sollte er in den Besitz einer der wertvollsten Briefmarken der Welt gelangen? Zumindest sollte Holger R. den Wert der Sammlung ermitteln. Auch als der Angeklagte fragte, ob er die Sammlung als Pfand hinterlassen dürfe, willigte sein Kumpel ein.

Juristisch heikler Fall

Das mutmaßliche Opfer kannte den Angeklagten. „Er hat mir öfter Dinge verkauft“, sagte der Makler. Er stellte es so dar, als habe er aus Gefälligkeit die Marken für den Postwert (etwa 40 Euro) gekauft. Schließlich brauchte R. das Geld.

Juristisch ist das Ganze sehr heikel. Angeklagt war eine Erpressung. Anwältin Anne Deneke wollte auf eine Einstellung des Verfahrens hinaus. Schließlich habe ihr Mandat nur auf eine Bedrohung von Dritten hingewiesen. Doch der Zeuge sagte: „Ich hatte tatsächlich Angst.“ Oberstaatsanwalt Frank Hasenpusch meinte daraufhin, dass es sich nun um eine räuberische Erpressung handle. Ein Verbrechenstatbestand. Also wurde das Verfahren ausgesetzt. Es wird im nächsten Jahr vor einem Schöffengericht verhandelt werden.

Mit Sicherheit wird die ominöse Briefmarke bis dahin nicht aufgetaucht sein. Wer auch immer die teuerste Briefmarke der Welt oder das Faksimile besitzen mag. Berühmt wurde die Marke, weil die Familie der Schauspielerin die Veröffentlichung 2001 untersagte. Sie solle nicht als Zigarettenraucherin in Erinnerung bleiben. 14 Millionen Marken wurden eingestampft. Dennoch kamen einige gestempelte Exemplare in den Umlauf.

Von Thomas Nagel