NP-Interview mit Professor Klaus Hager.

Was ist eigentlich eine Gedächtnisambulanz? Die haben Sie 1995 an der Henriettenstiftung gegründet.

Wir sind eine Anlaufstelle für Patienten mit Merkfähigkeitsstörungen oder anderen geistigen Leistungseinschränkungen, die über die Altersnorm hinausgehen.

Wie muss ich mir das vorstellen? Wie erfahren die Patienten von Ihnen?

Privatpatienten können uns so aufsuchen. Alle anderen werden von Neurologen oder Psychiatern überwiesen. Meist läuft das so: Entweder jemand verliert sehr plötzlich sehr stark an Gedächtnisleistung, dann muss das abgeklärt werden, weil es sich zum Beispiel um eine Entzündung im Hirn oder um die Folgen eines Zeckenbisses handeln könnte. Oder aber die Veränderungen treten langsam im Verlauf von ein bis zwei Jahren auf. Beispielsweise bespricht eine Ehefrau mit ihrem Ehemann etwas, er vergisst es aber immer wieder und fragt danach. Der Betroffene sieht seine Probleme selbst oft nicht und behauptet: „Ich hab’ nichts.“ Und die Frau beharrt: „Doch!“ Also gehen sie zum Hausarzt, der sie zur Abklärung zum Beispiel an einen Neurologen überweist. Und der schickt sie, falls er das für nötig erachtet, zu uns. Etwa 600 Patienten besuchen uns Jahr.

Woher wissen Sie denn, ob Ehefrau oder Ehemann aus Ihrem Beispiel Recht haben?

Das prüfen wir. Die Patienten absolvieren einige Tests, dabei geht’s um ihre Gedächtnisleistung, die Orientierung und auch die Handlungsplanung. Zusätzlich bekommen wir die Berichte vom Hausarzt und vom Neurologen. Aus alledem und einem persönlichen Gespräch machen wir uns dann ein Bild. In das Gespräch beziehen wir auch die Angehörigen mit ein, sie können viele wichtige Anhaltspunkte liefern. Wenn ich dann nach Abschluss aller Untersuchungen zu dem Schluss komme, dass die Veränderungen für sein Alter normal sind, dann schlage ich vor, falls es zu einer Zunahme der Ausfälle kommt, dass sich der Patient in sechs bis zwölf Monaten noch mal testen lässt.

Und wenn Sie jemandem eröffnen, dass er tatsächlich eine Demenz hat?

Viele denken, die Patienten seien fürchterlich beunruhigt, wenn sie das hören. Das ist meiner Erfahrung nach aber gar nicht der Fall. Die meisten hatten eine Vorahnung, deshalb sind sie zu ihrem Arzt gegangen und sind dadurch zu uns gelangt. Und für manche ist es dann wie eine Erlösung, wenn sie hören: Ihre Vermutung war richtig, endlich spricht mal jemand das Wort „ Demenz“ aus.

Wie alt sind die Menschen, denen Sie die Diagnose stellen?

Die meisten Patienten sind zwischen 50 und 75 Jahre alt, aber es sind manchmal auch 30- oder 40-Jährige darunter. Bei einer Demenz haben etwa 60 Prozent Alzheimer, 15 Prozent Durchblutungsstörungen des Hirns. Fünf bis zehn Prozent leiden unter diversen Erkrankungen, sie haben zum Beispiel einen Tumor im Hirn oder sind gestürzt. Aber es kommen auch viele Patienten, die gar nicht dement sind, sondern nur beunruhigt, wenn sie gelegentlich etwas vergessen.

Und die Patienten sind im Schnitt 50 bis 70 Jahre alt?

Bei uns ja. Der jüngste Alzheimer-Patient, der durch die wissenschaftliche Literatur bekannt ist, war 27 Jahre alt. Die meisten der Patienten sind über 70 Jahre alt. Und die Zahl der Fälle steigt.

Wie viele sind es gegenwärtig?

Anderthalb Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen. Und es werden immer mehr, was aber ja kein Wunder ist: Die Gesellschaft altert, je älter die Menschen werden, desto größer wird – wie gesagt – auch die Zahl der Demenzpatienten.

Gibt es Mittel, die Krankheit früh zu erkennen?

Wenn in einer Kernspintomographie zu sehen ist, dass bestimmte Hirnareale dünner werden, dann kann das ein Anzeichen für Alzheimer sein. Allerdings kein frühes, die Krankheit ist dann schon ordentlich vorangeschritten. Alzheimer lässt sich aber tatsächlich früh erkennen, es gibt Marker in der Rückenmarksflüssigkeit, beziehungsweise man könnte theoretisch ein sogenanntes Amyolid-PET durchführen, was von den Krankenkassen aber nicht übernommen wird. Eine Frühdiagnose ist allerdings nicht in jedem Fall zu empfehlen.

Warum nicht?

Was hilft es denn im Moment? Es gibt kein Heilmittel gegen Alzheimer. Alle Therapien, die bisher entwickelt worden sind, zeigen nicht den Erfolg, den man sich davon versprochen hat. Wenn ich mich also auf Alzheimer testen lasse, weiß ich, in Zukunft kann es sein, dass ich mein Gedächtnis langsam verliere. Das nimmt mir selbst Lebensfreude und meinen Kindern vielleicht auch, denn Demenz ist immer eine Familienerkrankung. Wenn ein Patient natürlich darauf besteht, testen wir. Ich hatte zum Beispiel mal einen Arzt, der seine Praxis aufgeben wollte, falls er positiv auf Alzheimer getestet würde. Oder ein Paar, das schon in den 70ern war und nur heiraten wollte, sofern keiner der Partner positiv auf Alzheimer getestet würde.

Und?

Der Arzt hat seine Praxis aufgegeben, das Paar hat geheiratet, soweit ich weiß.

Kann man gegen die Demenz vorbeugen?

Oh ja, und das ist sogar wichtig, weil die Demenz alle betreffen kann. Wichtig ist ein aktives Leben. Es ist zum Beispiel günstig, Sport zu treiben. Das muss nun kein Marathonlauf sein, es reicht, einfach walken zu gehen, Rad zu fahren oder zu schwimmen. Wichtig ist, dass jeder das findet, was ihm Spaß macht, denn nur dann bleibt man auch dabei. Übergewicht ist ein Faktor, der dementielle Erkrankungen begünstigt, es ist also wichtig, auf die Kost zu achten, die man zu sich nimmt.

Was ist gut?

Leichte, mediterrane Kost wird immer wieder empfohlen. Alkohol sollte man nur in Maßen trinken. Zucker, Bluthochdruck, Rauchen sind Faktoren, die eine Erkrankung fördern. Und dann hält denken frisch: Wer viel denkt, tut seinem Hirn viel Gutes. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass Menschen, die ein Ehrenamt im Alter ausüben, seltener an Demenzen erkranken, als Menschen, die nur zu Hause sitzen. Der Kontakt zu anderen, die Aufgabe, für die man gebraucht wird, das alles regt das Hirn an. Und denken ist – wie gesagt – gut.

Wie halten Sie sich fit?

Ich komme in die Klinik und denke hoffentlich genug, außerdem fahre ich viel Rad (lächelt). Für eine gesunde Ernährung sorgt meine Frau. Im Übrigen sinkt das persönliche Risiko an Demenz statistisch gesehen sogar ein wenig.

Inwiefern?

Es haben noch nie so viele Deutsche das Abitur gemacht oder gar studiert. Und da das Denken frisch hält, ist das eine prima Demenzprävention. Wir alle versuchen, so gesund wie möglich zu leben. Das zahlt sich aus. Wenngleich keiner dieser Lifestyle-Faktoren eine Demenz verhindern kann.

Wie verläuft die Erkrankung üblicherweise?

Meist erstreckt sich der Krankheitsverlauf über ungefähr zehn Jahre. Bekommen Sie die Diagnose, können Sie die nächsten Jahre voraussichtlich mit nur langsam zunehmenden Einschränkungen das gewohnte Leben fortführen, zum Beispiel in den Urlaub fahren; vielleicht nicht mehr nach China, sondern lieber an die Ostsee, aber das geht. Irgendwann beginnt eine Phase, in der ein Patient seinem Partner vielleicht sagt, dass er nun los müsse, er wolle nach Hause gehen. Worauf der Partner ihn aufklärt, dass er doch zu Hause sei. Eine schreckliche Situation für beide. Man kennt das vielleicht aus dem Urlaub, wenn man im Hotelzimmer aufwacht und im ersten Moment nicht weiß, wo man gerade ist. Diesen Moment hat der Demenz-Patient dauerhaft. Manche macht das aggressiv, andere traurig oder panisch. Dann ist es irgendwann an der Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Auch dabei beraten wir.

Beim Gedächtnistest: Diplompädagogin Magdalene Kenklies stellt Patient Erich Aufgaben. Seine Frau Hilde (links) schaut zu. Quelle: Dröse

Wie Hilde und Erich mit der Demenz umgehen

Wenn Hilde und Erich (beide 79) über den Flur der Station 21 im Henriettenstift gehen, dem Zentrum für Medizin im Alter, dann wirkt es, als sei Hilde diejenige, die Hilfe braucht. Ihr Gehstock klackert sachte über den Linoleumboden, Erich hält seine Frau an der Hand. In Wahrheit ist allerdings er derjenige, der Patient ist auf der Station.

Vor zwei Jahren saß das Ehepaar Magdalene Kenklies zum ersten Mal gegenüber. Die Tochter von Hilde und Erich hatte einen Termin in der Gedächtnissprechstunde vereinbart. Diplompädagogin Kenklies sollte herausfinden, ob Erich an einer Demenz leidet. „Ich hatte einen Schlaganfall“, erzählt er. Und seine Frau weiß: „Seither ist dein Gedächtnis furchtbar schlecht.“ Erich nickt und blickt seine Frau an: „Du bist jetzt mein Gedächtnis.“ Sie lächelt ihn an, legt ihre rechte Hand auf seinen linken Arm und sagt: „Und du bist mein Halt, wenn ich gehe.“ Denn das fällt ihr inzwischen schwer.

Magdalene Kenklies testete Erich, als er zum ersten Mal zu ihr kam. „Das dauert etwa 60 bis 90 Minuten“, beschreibt sie. „Ich überprüfe zum Beispiel die Gedächtnisleistung der Patienten, die Wahrnehmung, das Wissen, die Schnelligkeit. Dazu werte ich Magnetresonanztomographie-Aufnahmen aus, die manche Patienten mitbringen, Arztberichte.“ Und dann berät sie sich mit Klaus Hager, „dem Chef“, wie sie den Chefarzt der Station nennt. „Aus alledem ergibt sich eine Empfehlung für die Patienten und deren Angehörige.“

Sie haben sich Hilfe in der Gedächtnisambulanz geholt: Hilde und Erich. Quelle: Dröse

Im Falle von Hilde und Erich hieß es: Sie sollten ihre Wohnung im dritten Geschoss verlassen und in eine behindertengerechte ziehen. Das haben sie. Ihr neues Zuhause haben sie auf dem Gelände des Henriettenstifts gefunden, so haben sie es nah zum Beispiel zu den Angeboten der Selbsthilfegruppe Albe, dem Förderverein für Alzheimer Betroffene und deren Angehörige.

Seit 18 Jahren gibt’s den Verein. Die Mitglieder bieten zum Beispiel Hirnleistungstraining, Kunsttherapie oder Tanz an. Die Kassen werten das als „niederschwelliges Angebot“ und übernehmen die Kosten. Der Vorteil für Angehörige: Während die Patienten in Therapie sind, können sich die Angehörigen miteinander austauschen. Hilde und Erich schätzen das Angebot. Sie finden: „Hier geht’s uns wieder gut.“

Infos zur Gedächtnissprechstunde im Diakovere Henriettenstift erteilt Magdalene Kenklies telefonisch unter 05 11/2 89 38 04.

