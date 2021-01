Hannover

Bis Anfang Dezember 2020 hat der Verkehrsaußendienst der Stadt Hannover laut Stadtsprecher Udo Möller etwa 155.000 Anzeigen verfasst, vom Volksmund „ Knöllchen“ genannt. Die Einnahmen aus den geahndeten Park- und Haltevergehen würden rund drei Millionen Euro betragen. im Vorjahr 2019 waren es 3,4 Millionen Euro bei 201.000 geahndeten Vergehen.

Die Einnahmen aus Parkscheinautomaten für die Bewirtschaftung der etwa 4500 städtischen Parkplätze innerhalb des City-Rings und aus den Parkhäusern mit ihren 8500 Stellplätzen dürften in diesem Jahr etwa fünf Millionen Euro betragen. „In den Monaten April/Mai waren die Einnahmen dabei deutlich geringer als im Vorjahr, so dass wir hier tatsächlich von einem „Corona-Effekt“ sprechen können“, erklärt Möller.

Zehn Minuten kostenloses Parken

Für 2019 stehen aus der Parkraumbewirtschaftung rund 6,6 Millionen Euro zu Buche – damit dürfte es 2020 einen Rückgang um gut ein Viertel (25 Prozent) geben. In jenem Jahr gab es auch starke Preiserhöhungen: In der Parkzone 1 stieg der Stundenpreis von 1,80 Euro auf 2,60 Euro (80 Cent mehr, Erhöhung um 44 Prozent), in Zone 2 von 1,30 auf 2 Euro (70 Cent, knapp 54 Prozent) und in Parkzone 3 von 0,50 auf einen Euro (50 Cent, 100 Prozent). Andererseits gibt es seither auch die so genannte Brötchentaste – sie gewährt zehn Minuten kostenloses Parken.

Die Zahl der Mitarbeiter, die mit der Kontrolle befasst seien, sei unverändert zum Vorjahr gewesen. Bei der Landeshauptstadt sind demnach 35 Planstellen in der Verkehrsüberwachung für Teilzeitkräfte eingerichtet. Die Mitarbeitenden kontrollieren als Fußstreife innerhalb des Cityringes. Weitere 14 Außendienstmitarbeitende (ebenfalls Teilzeitkräfte) sind für die Überwachung der Außenbezirke zuständig.

Von Ralph Hübner