Hannover

Am Montagabend haben in Hannover deutlich weniger Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert als in den vergangenen Wochen. Die Polizei musste lediglich zwei nicht angemeldete Versammlungen stoppen. Die Initiative „Omas gegen Rechts“ hatte zudem am Kröpcke eine Gegendemonstration organisiert.

Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot unterwegs – für jeden Spaziergänger stand augenscheinlich ein Beamter parat. Auf der Georgstraße wurde in Höhe Kleine Packhofstraße eine rund zehnköpfige Gruppe eingekesselt, die von den Einsatzkräften als Versammlung deklariert wurde. Etwa die Hälfte trug keine Mund-Nasen-Bedeckung. Jeder Maskenverweigerer kann sich auf eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige einstellen.

Polizei stoppt „Spaziergänger“ auf der Podbi

Auf der Podbielskistraße (List) traf sich eine weitere Gruppe zur unangemeldeten Demo. In Höhe der Waldstraße schritt die Polizei ein. Einige Demonstranten konnten flüchten. Etwa 30 Protestierer wurden von den Einsatzkräften geschnappt. Rund die Hälfte hatte keine Maske auf. Auch sie erwartet eine Anzeige.

„Omas gegen Rechts“: Die Initiative stellte sich den „Spaziergängern“ am Kröpcke entgegen. Quelle: Frank Tunnat

Am Kröpcke hatten sich die „Omas gegen Rechts“ mit 20 Demonstrantinnen und einer ebenso großen Zahl von Unterstützerinnen und Unterstützern der „kleinen, lauten Minderheit“ der „Spaziergänger“ entgegengestellt. Mitorganisatorin Uta Saenger sagt, warum: „Wir wollen ein Zeichen setzen gegen die als ,Spaziergänge’ getarnten, unangemeldeten Demos mit ihrem rechtsextremistischen und demokratiezersetzenden Hintergrund.“

Von Britta Mahrholz