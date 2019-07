Hannover

Wende im Fall um Zwangsehe und Macheten-Angriff? Der Streit am Freitag vergangener Woche unweit der Roma-Unterkunft an die Podbi ( List) hat sich ganz anders abgespielt, als bislang bekannt – sagt zumindest der angebliche Angreifer (27). Über seinen Verteidiger Michael Tusch lässt der Mann mitteilen, dass er in der Angelegenheit das Opfer sei und nicht sein Kontrahent (18). Dieser sei mit dem Auto auf seinen Mandanten zugerast, so Tusch: „Er hat versucht, ihn zu verletzten. Oder Schlimmeres.“ Auch der Vorwurf, zwischen dem 27-Jährigen und der 14-jährigen Schwester seines Widersachers sollte es eine Zwangsehe geben, sei frei erfunden.

Fakt ist, beide Männer haben die rumänische Staatsbürgerschaft und beide sind irgendwie verwandt miteinander. „Sie sind Cousins oder Großcousins“, erklärt der Anwalt. Am vergangenen Freitagabend habe sein Mandant in einem der Wohncontainer an der Podbi einen Bekannten besuchen wollen. Dabei seien sich er und der 18-Jährige begegnet.

Auf Kontrahenten zugerast?

Nicht der 27-Jährige sei seinem Verwandten vor das Auto gesprungen und habe mit einer Machete auf die Windschutzscheibe geschlagen, sondern der Fahrer sei mit dem Wagen auf seinen Mandanten zugerast, betont Tusch. „Er konnte aber zur Seite springen.“ Nachdem der 18-Jährige gegen einen Bordstein gefahren war, kam der Pkw zum Stehen.

Sein Mandant habe dann aus seinem Auto einen Schraubenschlüssel geholt und damit gegen die Windschutzscheibe des 18-Jährigen gehauen. Der Anwalt: „Das war dumm. Aber es ist im Affekt passiert.“ Anschließend türmte der 27-Jährige. Aus Angst vor dem Fahrer und seinen Angehörigen.

Gekränkte Eitelkeit angebliches Motiv

Warum sollte der Jüngere das Märchen von einer Zwangsehe und einem Macheten-Angriff auftischen? „Aus gekränkter Eitelkeit“, meint Tusch. Hintergrund sei eine Feier, die im Juni stattgefunden habe, bei der der 18-Jährige mit der Ehefrau des 27-Jährigen tanzen wollte. „Mein Mandant hat das abgelehnt“, erklärt Tusch.

Revanchierte sich der junge Mann nun für die Abfuhr? Oder sollte es doch eine Zwangsehe seiner jüngeren Schwester mit dem 13 Jahre älteren Mann geben? „Nein“, sagt der Rechtsanwalt: „Mein Mandant ist bereits verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in einer Wohnung in der Nordstadt.“ Dort hatte die Polizei auch gleich nach dem Vorfall an der Podbi nach der angeblichen Machete gesucht. Und keine gefunden.

Fahrer angezeigt

Gegen den 27-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren und er hat seinerseits seinen Verwandten angezeigt: wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und möglicherweise auch wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Was die Polizei bislang in dem Fall rausgefunden hat, sagen die Beamten nicht. Sprecher Philipp Hasse: „Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei zurzeit keine Angaben machen. Es wird aber in alle Richtungen ermittelt.“

Von Britta Mahrholz