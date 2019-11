Weltweit größte Bibliothek lädt ein

Hannover

Wussten Sie, dass es in Hannover die weltweit größte Bibliothek für Technik und Naturwissenschaften gibt? Man kann sie sogar besuchen, wenn man nicht an der Leibniz Uni studiert.

TIB, das steht für Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek, und diese Bibliothek wird nun schon 60 Jahre. 555 Mitarbeiter aus 24 Nationen arbeiten hier in dem Informationszentrum für die Digitalisierung von Wissenschaft und Technik, mit acht Mitarbeitern hat man 1959 mal angefangen. Am Donnerstag, 14. November von neun bis 22 Uhr, ist hier am TIB, Welfengarten 1 B, der „Tag der offenen Tür“ unter anderem mit Führungen, Bücherflohmarkt und einem Quiz: „Mensch gegen Maschine: Wo befinden wir uns?“.

Von rue