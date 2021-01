Hannover

Eltern mit Kindern, die im Sommer in Klasse fünf wechseln, stehen am Beginn eines jeden Jahres immer wieder vor der einen Frage: „Welche Schule ist die richtige für mein Kind?“ Die Stadt gibt dann gerne Hilfestellung und bietet im Januar stets eine Infoveranstaltung zum Schulangebot in Hannover an. Das macht sie in diesem Jahr auch wieder – wegen der Corona Pandemie diesmal allerdings über eine Telefonhotline und an zwei Tagen. Und zwar am Montag, 18.Januar, und Dienstag, 19.Januar. Motto: Eltern fragen, Experten der Stadt antworten.

„Auf diesem Wege wollen wir sicherstellen, dass wir wie gewohnt mit den Eltern direkt ins Gespräch kommen und ihnen Gelegenheit geben, unkompliziert Antworten auf ihre Fragen rund um die Wahl der richtigen Schule für ihr Kind zu bekommen“, sagt Bildungs-, Jugend- und Familiendezernentin Rita Maria Rzyski. Die Stadt schaltet an den beiden Tagen jeweils von 15 Uhr bis 20 Uhr die Telefon-Hotline 0511 168 3 80 13, unter der sich die Schulexperten dann melden und Fragen zu den weiterführenden Schulen in Hannover beantworten.

Stadt: Fragen sind auch per Mail möglich

Sind alle Leitungen besetzt, können Eltern ihre Frage oder ihre Kontaktdaten in einer Voicemail hinterlassen und werden zurückgerufen, sobald ein Telefonplatz frei geworden ist, so die Stadt. Zusätzlich stellt das Schulamt die Fragen, die am häufigsten gestellt wurden, zusammen und veröffentlicht sie beantwortet im Internet unter www.hannover.de/bildungsbuero. Wer möchte, könne seine Fragen auch per Mail loswerden – unabhängig von den beiden Terminen am 18.und 19.Januar, so die Stadt weiter. Die Mailadresse lautet: Uebergang2021@hannover-stadt.de.

