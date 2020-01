Weitere Hauptverkehrsstraße kaputt - Auf Bremer Damm jetzt nur noch Tempo 60

HANNOVER

Wieder muss auf einer Hauptverkehrsstraße nach Hannover wegen ihres Zustandes das Tempo reduziert werden. Schon beim Südschnellweg im Bereich von Döhren gilt ein Tempolimit. Der Bremer Damm, die Verbindung zwischen dem Westschnellweg und dem Königsworther Platz, ist in einem so schlechten Zustand, dass dort jetzt nur noch Tempo 60 gilt. Schon die zweite Tempodrosselung innerhalb einiger Monate: Bereits im Sommer 2019 hatte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Bremer Damm mit Tempo 70 in beiden Richtungen versehen. Ursprünglich waren dort 80 Stundenkilometer erlaubt.

Kommt Frost, könnten weitere Löcher und Ritzen aufplatzen

„Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, wir wollen die Autofahrer nicht ärgern“, sagt Gesa Temminghoff von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. In der Fahrbahn seien Löcher und Ritzen, die jetzt im Winter platzen könnten, wenn dort Wasser eindringt und es dann friert. Der Bremer Damm werde zwar von der Straßenmeisterei in Garbsen-Berenbostel regelmäßig kontrolliert, doch so schnell wie durch Frost neue Löcher entstünden, könne man nicht reagieren.

Tempo 60 auf dem Bremer Damm gilt unbefristet

Autofahrer müssen sich längere Zeit auf die Tempobegrenzung einstellen – wie lange genau, ist aktuell nicht klar. Nur so viel: „Es gibt Überlegungen, 2021 oder 2022 den Bremer Damm zu sanieren“, so die Sprecherin der Landesbehörde. Der Bremer Damm sei eine stark befahrene Straße, eine Sperrung wegen der Streckensanierung würde umfangreiche Umleitungen zur Folge haben. „Dazu führen wir Gespräche mit der Stadt Hannover“, sagt Gesa Temminghoff. Zweiter Punkt: Schon auf dem Südschnellweg gibt es Einschränkungen – zusätzlich noch den Bremer Damm verkehrlich einzuschränken, sieht die Behörde als sehr problematisch an.

Ob auch die Brücken saniert werden, ist ebenfalls unklar

Wie teuer die Sanierung wird, ist ebenfalls noch unklar. „Auf der Strecke sind mehrere Brücken. Ob diese Überführungen auch saniert werden, steht noch nicht fest“, sagt die Sprecherin weiter. Deshalb könne man zu den Baukosten aktuell keine Aussagen machen.

Weniger als Tempo 60 ist nicht geplant

Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht: Niedriger als Tempo 60 wird die Landesbehörde das Tempo auf dem Bremer Damm nicht festlegen. Zumindest nach derzeitigem Stand nicht.

Von Andreas Voigt