Hannover

Im Erpresser-Prozess hat es weitere Geständnisse gegeben. Zum großen Teil bestätigten die Angeklagten die faktischen Angaben des Geständnisses von Ali I. (22), wollen aber teilweise nichts mit den strafbaren Handlungen zu tun gehabt haben. Als einziger hat sich Hassan J. (25) nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die sieben jungen Männer haben 2019 im Internet ältere Kleinwagen gekauft. Bei der Abholung setzten sie die Verkäufer so unter Druck, so dass sie die vereinbarten Kaufpreise erheblich drücken konnten. „Wir haben versucht, Mängel zu übertreiben“, sagte Mohamad I. (25) am Mittwoch im Landgericht Hannover aus.

Angeklagter gesteht Fälschung von Frachtbriefen

Aus den Aussagen wird klar, dass die Männer geschickte Händler waren. Deshalb seien sich ihres strafbaren Handelns auch nicht bewusst gewesen, sagen einige. Denn: Wer flunkert nicht beim Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs? Deshalb meinte Richter Martin Grote: „Die Sache mit den Mängeln ist nicht so von Bedeutung.“ Ihn interessierten eher die gefälschten Frachtbriefe. Sie wiesen „Gebühren“ für die Verschiffung der gekauften Autos auf. Damit wurden die Verkäufer unter Druck gesetzt. Falls sie vom Verkauf ihres Wagen zurücktreten sollten, müssten sie die Gebühren bezahlen. „Die Verschiffungsunterlagen waren von mir gefälscht“, erklärte Mohamad I. auf Nachfrage. Er muss sich wegen elf Taten der Erpressung verantworten.

Und auch in einem zweiten wichtigen Punkt bestätigte der junge Mann die Anklage. In dem Online-Vertrag konnten die Verkäufer das Baujahr nicht eintragen. Sehr ungewöhnlich. Dafür trugen Ali I. und Co. das Baujahr handschriftlich ein. Vor Ort sei den Leuten dann mit Strafanzeige gedroht worden, weil das Datum natürlich nicht mit den Papieren übereinstimmte. Mohamad I.: „Die Kunden konnten dieses Feld im Vertrag nicht ausfüllen.“

Ali I. sagt gegen Bruder und Cousin aus

Der Prozessauftakt war sehr ungewöhnlich. Ali I., der vermeintliche Chef der Bande, hatte freimütig ausgesagt. Er sprach auch über Bezahlung, Tatbeteiligungen und Modus Operandi. Unter den Angeklagten sind auch sein Bruder und sein Cousin. Trotz dieses Verhaltens blieben die Mitangeklagten ruhig. Die anderen Beschuldigten hatten auf Grund des Geständnisses von Ali I. kaum Bewegungsspielraum, meinte ein Verteidiger.

Den haben sie aber ganz gut genutzt. So erklärten zwei Angeklagte, dass sie die Autos nur abgeholt hätten. „Von den gefälschten Frachtbriefen haben wir nichts gewusst“, hieß es. Den Preis habe Ali I. im Telefonat mit den Verkäufern gedrückt. Der letzte Angeklagte (39) habe nichts mit der Bande zu tun. Er soll an einer Tat beteiligt gewesen sein. „An diesem Tag hat er seine Kinder zur Schule gebracht“, sagte sein Anwalt Bilgin Abaci.

Den Angeklagten werden 37 Taten vorgeworfen. Der Schaden beläuft sich auf 78.000 Euro. Bis auf einen Fall ist unklar, was mit den ergaunerten Wagen passiert ist. Den Ford Mustang konnten sie Ende Februar 2020 mit einem Gewinn von 13.500 Euro weiter verkaufen.

Von Thomas Nagel