Hannover

Im Ringen um das Sparpaket bei der Deutschen Messe AG kommen Arbeitgeber-und Arbeitnehmervertreter weiter kaum voran. Am fünften Verhandlungstag konnten sich beide Parteien bis zum frühen Abend nicht auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen, war aus Teilnehmerkreisen am Mittwochabend zu erfahren.

Die Arbeitnehmervertreter hatten zuletzt am Dienstag ein neues Angebot vorgelegt. Durch eine flexiblere Regelung von Kurzarbeit ohne Aufstockungsbeiträge im nächsten Jahr, die Streichung übertariflicher Leistungen, eine Verringerung der Arbeitszeit von 2022 an, finanzielle Zugeständnisse von Führungskräften und einen Abbau von 186 auf 580 Stellen könne das Unternehmen insgesamt rund 200 Millionen Euro sparen, hatten die IG Metall und der Betriebsrat am Dienstag kommuniziert.

Schon Gespräche über eine Plan-Insolvenz?

Dafür hatte es aber auch Forderungen gegeben. Zum Beispiel die, dass die Messe AG Drohungen vor einer Insolvenz beenden, ausreichende Mittel für freiwillig ausscheidende Mitarbeiter bereitstellen und Kündigungen bis Ende 2030 ausschließen soll. Und: Auch das Management solle Einbußen hinnehmen. Die Messe benötigt auch wegen der Corona-Krise einen Kredit in Höhe von 122 Millionen Euro, dafür wollen Land Niedersachsen und Stadt Hannover als Anteilseigner eine Bürgschaft übernehmen – aber nur dann, wenn das Unternehmen seine Kosten vor allem beim Personal deutlich verringert. Der Vorstand der Messe hatte unter anderem die Auslagerung von Arbeitsbereichen an Dienstleister sowie einen Arbeitsplatzabbau von 250 auf 480 Stellen vorgeschlagen.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber verhandeln seit Donnerstag vergangener Woche. Es gab zwar in einzelnen Punkten eine Annäherung, aber keine Einigung. Inzwischen haben Stadt und Land offenbar signalisiert, sie würden jetzt eine Einigung bis Mitte Dezember erwarten – es wurde scheinbar etwas Zeit gewonnen. Ursprünglich sollten die Verhandlungen schon zum Ende vergangener Woche erfolgreich abgeschlossen sein. Wie die NP erfuhr, soll der Vorstand der Messe AG parallel zu den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern auch Gespräche mit Insolvenzverwalter Rainer Eckert aus Hannover führen. Eine Plan-Insolvenz halten Fachleute grundsätzlich nicht mehr für ausgeschlossen.

SPD fordert Messe-Vorstand zu Kompromissen auf

Inzwischen werden erste politische Stimmen aus der SPD laut, die die starre Haltung der Messe AG kritisieren. „Die Gewerkschaft und der zuständige Betriebsrat haben in der schwierigen Situation ihre Kompromissbereitschaft signalisiert und sich deutlich von ihrem Ausgangspunkt bewegt“, sagte Christos Pantazis, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Nun seien Vorstand und Anteilseigner gefragt, einen konstruktiven Beitrag zu einer zeitnahen Einigung zu leisten. Insolvenzdrohungen, wie jüngst landesseitig geäußert, seien in dieser kritischen Situation kontraproduktiv, so Pantazis weiter. Betriebsbedingte Kündigungen und Outsourcing-Maßnahmen müssten ausgeschlossen werden. „Stattdessen sollten die Instrumente der Kurzarbeit sowie die Streichung übertariflicher Leistungen Bestandteil des Pakets sein.“

Von Von Andreas Voigt