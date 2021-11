Hannover

2-G-Regelung, stichprobenartige Kontrollen und Buden in weitem Abstand – so will die Stadt Hannover einen Weihnachtsmarkt trotz rasant steigender Corona-Infektionszahlen organisieren. „Wir halten diesen Weg für vertretbar“, sagte Personaldezernent Prof. Lars Baumann (Grüne) am Donnerstag bei der Vorstellung des Konzepts. Man habe sich mit dem Gesundheitsamt der Region abgestimmt und werde die Lage täglich beurteilen. Viel hänge davon ab, sagt Baumann, wie sich die Besucher verhalten. „Ob das alles funktioniert, werden wir sehen“, meinte Baumann. Am Montag ab 16 Uhr soll der Budenzauber in der Altstadt beginnen.

Marktamtsleiter Michael Flohr (li.)und Dezernent Lars Baumann stellen das Konzept vor. Quelle: Tim Schaarschmidt

2-G-Regel vor Verzehrständen

Um die Ansteckungsgefahr auf dem Markt möglichst gering zu halten, gilt überall dort, wo an Ständen getrunken und gegessen wird, die 2-G-Regel. Nur gegen Covid-19 Geimpfte und von der Krankheit Genesene dürfen sich Glühwein und gebrannte Mandeln kaufen. Budenbetreiber kontrollieren Impfpässe und Personalausweise. Damit Gäste nicht an jeder Bude ihre Ausweise zücken müssen, bekommen sie Stoffbändchen um die Handgelenke. Einmal festgezurrt können die Bänder nicht entfernt werden. „Ordnungsdienst und Polizei sind vor Ort und kontrollieren stichprobenartig die Einhaltung der Regel“, sagt Marktamtsleiter Michael Flohr.

Bändchen als Impfnachweis

Die Bändchen sollen als Impfnachweise auch auf dem Weihnachtsmarkt in der Lister Meile und möglicherweise auf dem Markt vor dem Hauptbahnhof gelten – und umgekehrt. „Wir sind im Falle des Weihnachtsmarktes auf dem Bahnhofsplatz noch im Gespräch mit den Betreibern“, sagt Flohr. Wenn Stadionbesucher nach Hannover-96-Heimspielen zum Weihnachtsmarkt strömen, sollen deren Stadionbändchen – ebenfalls 2-G-Nachweise – von den Budenbetreibern anerkannt werden.

Auch vor dem Hauptbahnhof wird ein Budenzauber vorbereitet. Quelle: RAINER Rainer Droese

Der Weihnachtsmarkt findet im öffentlichen Raum statt. Das bedeutet: Im sogenannten Flanierbereich dürfen sich auch Ungeimpfte aufhalten. Das ist nötig, um den Zugang zu Geschäften in der Altstadt nicht zu blockieren. „Wir haben uns gegen einen Weihnachtsmarkt mit Zaun drumherum entschieden“, sagt Baumann. An Ständen mit Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck können theoretisch auch Ungeimpfte einkaufen.

Finnisches Dorf und Mittelalter-Markt wieder dabei

Der Markt ist wie in den Vorjahren in drei thematische Zonen gegliedert, den traditionellen Bereich rund um die Marktkirche, das finnische Dorf auf dem Ballhofplatz und den Mittelalter-Markt am Hohen Ufer. Alle Stände wahren einen größeren Abstand als bisher zueinander, um Gedränge zu vermeiden. Statt knapp 200 Buden hat die Stadt in diesem Jahr nur 165 zugelassen. Die Wege zwischen den Buden seien „extrem breit“, meint Flohr. Er rechnet mit einer ähnlichen Besucherzahl wie in den Vorjahren, also etwa 1,8 Millionen.

Verzicht auf Bühnenprogramm – mit Ausnahme eines „Pestumzugs“

Auf ein Eingangstor am Platz der Weltausstellung hat die Stadt verzichtet. „Das wird zu eng“, sagt Flohr. Ebensowenig finden sich Bühnen auf dem Markt. Das übliche Musik- und Showprogramm entfällt. Einzige Ausnahme: Kinder können sich auf das Kasperletheater freuen. Auch Karussells werden ihre Runden drehen. Axtwerfen und Armbrustschießen sollen stattfinden. Am zweiten Adventwochenende haben sich die Betreiber des Mittelalter-Marktes spezielle Aktionen zum Thema „Ritter und Knechte mit Pestumzug“ überlegt – hoffentlich kein schlechtes Omen.

Die traditionelle Weihnachtspyramide auf dem Kröpcke steht bereits. Quelle: Rainer Droese

Das große Finnen-Zelt in der Mitte des Ballhofplatzes fällt ebenfalls den Corona-Bedingungen zum Opfer. Gleiches gilt für den Wunschbrunnenwald auf dem Holzmarkt. Hier wären Abstände kaum einzuhalten, sagt Flohr. Stattdessen werden Buden des Mittelalter-Marktes auf dem Holzmarkt stehen.

Um dem Markt mehr Raum zu geben, sperrt die Stadt einen Teil der Schmiedestraße zwischen Karmarschstraße und Marktkirche. Das Parkhaus in der Schmiedestraße bleibt anfahrbar. Auf dem Kröpcke wird die Weihnachtspyramide stehen, sowie neben der Marktkirche der traditionelle Tannenbaum. Die Polizei stellt eine mobile Wache auf und will verstärkte Präsenz zeigen. „Wir müssen neben dem Corona-Schutz auch auf Sicherheit achten“, sagt Baumann.

Alkoholverbot nur im äußersten Fall

Der Weihnachtsmarkt soll bis zum 22. Dezember dauern, jeden Tag von 11 bis 20 Uhr. Die Frage, ob der Markt tatsächlich 31 Tage lang Bestand hat oder wegen steigender Infektionszahlen abgebrochen werden muss, lässt Dezernent Baumann offen. „Wir setzen sehr auf die Vernunft der Leute“, sagt er. Auf Schwellenwerte für einen Abbruch des Weihnachtsmarktes, etwa bei bestimmten Inzidenzen, habe man sich nicht festgelegt. Vorstellen kann sich Baumann, bei steigendem Infektionszahlen die Vorschriften weiter zu verschärfen, etwa Öffnungszeiten zu verkürzen, eine Maskenpflicht vorzuschreiben oder – als letztes Mittel – ein Alkoholverbot. „Wir haben mehrere Steuerungsparameter“, sagt Baumann.

Von Andreas Schinkel