Das Engagement der hannoverschen Bürger für obdachlose Menschen wächst weiter. Die Kreativen, die hinter dem Event „Die!!! Weihnachtsfeier“ stehen, bereiten sich fieberhaft auf eine Geschenketüten-Aktion am Nikolaustag vor. Und auch der Lions-Club Tiergarten hat sich Gedanken darüber gemacht, wie den Menschen auf der Straße sinnvoll geholfen werden kann.

Schon am Donnerstag werden vier Lions-Mitglieder ab 16 Uhr gemeinsam mit dem Verein „Obdachlosenhilfe“ am Raschplatz „warme Tüten“ verteilen. „Wir verteilen Thermo-Unterwäsche, warme Socken, Boxershort – das, was gerade in dieser kalten Zeit benötigt wird“, sagt Elisabeth Seegers vom Lions-Club. Und hofft, dass diese Aktion „ganz viele Nachahmer findet, die den Menschen auf der Straße helfen wollen“.

Bereits zum neunten Mal haben sich Kreative wie Sängerin Andrea Schwarz, Künstlerin Kristin Heike und Filmemacher Andreas Barthel ins Zeug gelegt, um Obdachlosen und anderen bedürftigen Menschen ein möglichst sorgenfreies (vorgezogenes) Weihnachtsfest zu ermöglichen. Das Riesenevent der letzten Jahre mit Musik und Gänsebraten, Kleiderkammer und Friseur ist im Corona-Jahr nicht drin. Dennoch soll es wenigstens Geschenke geben. Mindestens eine Tüte voller haltbarer Lebensmittel, Hygieneartikel, Tierfutter und Süßigkeiten bekommen die Menschen am Sonntag im HCC – am Dienstagabend gab das Gesundheitsamt grünes Licht. „Unser Konzept wurde sehr wohlwollend angenommen“, berichtet Andrea Schwarz. Danach gibt es klare Abstandsregeln, vier Ein- und Ausgänge im Einbahnstraßenmodus und einen extra Ein- und Ausgang für Obdachlose mit Hunden. Dort kümmern sich – wie jedes Jahr – Tierärzte um die manchmal einzigen Freunde der Gäste.

