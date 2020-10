Hannover

Sie sprechen für mehr als drei Millionen Christen in fast 2400 Gemeinden. Ralf Meister, Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, und Heiner Wilmer, Bischof des Bistums Hildesheim. „Wir kennen uns gut“, sagt Meister und lächelt unter der Maske seinen Bruder im Glauben an, „aber an eine gemeinsame Erklärung kann ich mich nicht erinnern.“

Einmalige Erklärung in Kirchenwelt

Nun war es Montag in der Neustädter Hof- und Stadtkirche soweit, dass der 58-jährige Meister und der ein Jahr ältere Wilmer ihre Stimme in der Corona-Krise erhoben. Zu einer in der aktuellen Kirchenwelt einmaligen Erklärung. In der gedankt wird: den Pflegerinnen und Pflegern beispielsweise. In der gelobt wird: Nächstenliebe und Barmherzigkeit. In der gemahnt wird: Ohne den Geist der Solidarität sei die Pandemie nicht zu besiegen. In der aber auch gefordert wird: „Sterbenden muss es ermöglicht werden, im Beisein von Angehörigen und Seelsorgern von dieser Welt zu gehen“, sagte Bischof Wilmer, „wir dürfen nie wieder zulassen, dass Menschen einsam und ohne Beistand sterben müssen.“

Er kritisiert auch die eigenen Reihen: „Am Anfang der Pandemie waren wir in Schockstarre und völlig verunsichert darüber, was richtig ist. Wir müssen die Menschen dafür um Verzeihung bitten.“ Der Geistliche aus Hildesheim drückte seine Sorge so aus: „Wir dürfen nicht nur auf den Körper achten und das Herz brechen lassen.“

„ Weihnachten wird nicht ausfallen“

Zwei Monate vor Weihnachten nahmen die Bischöfe auch zu Äußerungen von Politikern Stellung, das gewohnte Fest könne es in Corona-Zeiten nicht geben. Wilmer verkündete eine in dieser Hinsicht erstmalige Zusammenarbeit von evangelischer und katholischer Kirche: „Wir werden Weihnachten zusammen verantworten.“ Und: „ Weihnachten wird nicht ausfallen. Ganz gewiss nicht.“ Auch Gottesdienste würden gefeiert, schließlich gelte es „Danke zu sagen. Mehr als jemals zuvor.“ Meister kündigte Gottesdienste an, die „vielfältig, kreativ, kälter und kürzer“ würden. Also möglicherweise Open-Air-Gottesdienste von nur 45 Minuten, von denen aber acht zwischen zehn Uhr Früh und Mitternacht stattfinden könnten.

Gottesdienste auf Videowand

„Natürlich werden wir nicht 1100 Besucher in die Marktkirche drücken“, so Meister, aber je nach Hygienekonzept könnten zu den 186 im hannoverschen Wahrzeichen zugelassenen Gläubigen noch 200, 300 oder sogar 500 bei einer Außenübertragung mit Videoleinwänden auf den Marktplatz kommen. „Es wird einen bunten Strauß von Angeboten geben, wie wir ihn noch nie gesehen haben“, sagte Meister, der Großveranstaltungen wie Stadion-Gottesdienste eher nicht für machbar hält: „Das würde uns und unsere Ehrenamtlichen wohl überfordern.“ Wichtig sei 2020 besondern diese mit der Geburt Jesu Christi verbundene Botschaft: „Fürchtet euch nicht!“

Dahinter stecke die Hoffnung, „die wir in diesen schmerzhaften Zeiten alle so sehr brauchen“, meinte Meister. Wilmer nannte die Hoffnung „ein Grundrecht. Weihnachten ist Hoffnung. Und ohne Hoffnung sind wir tot.“

Von Christoph Dannowski