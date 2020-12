Hannover

Die Kontaktbeschränkungen in der Coronakrise sind an den Festtagen leicht gelockert. Dennoch mahnen Politiker, auf große Feiern zu verzichten. Die Planungen für Weihnachten bergen Herausforderungen. „Natürlich machen wir uns Gedanken“, sagt Anette Pütter aus Wunstorf bei Hannover. Vier Generationen umfasst ihre Familie, der ältere Sohn ist gerade Vater geworden. Er will mit seiner Familie diesmal nicht zu den Eltern reisen. Doch die anderen beiden erwachsenen Kinder wollen kommen, ebenso wie Pütters Vater (83). „Er lebt allein, ich brächte es nicht übers Herz, zu sagen, wir wollen dich schonen, bleib zu Hause“, sagt die 54-Jährige.

Die Pütters sind also voraussichtlich zu fünft am Tannenbaum. „Die Kernfamilie“, sagt Anette Pütter. Damit bleiben sie unter dem, was nach den von Bund und Ländern gelockerten Regeln für den 24. Dezember möglich ist. Doch vieles war bis zuletzt im Schwange. Und Anette Pütter wägt ab, was sonst kein Thema wäre. Die Tochter ist seit März im Homeoffice und sehr zurückhaltend in ihren Kontakten. Der Sohn allerdings studiert und lebt in einer großen WG. Er will deshalb schon deutlich vor dem Fest anreisen. „Wie auch für Schüler empfohlen, in eine Art Quarantäne“, sagt die Mutter.

Liebe und Geborgenheit ohne direkten Kontakt

Mit Blick auf die Festtage rät die Kieler Psychologin Svenja Lüthge Familien dazu, gemeinsam Kompromisse finden. „Wenn mehrere aus der Familie Weihnachten zusammenkommen, der eine nicht so viel Kontakt haben möchte, der andere aber darauf besteht, dass auch die Eltern kommen: Dann müssen sie darüber sprechen.“ Die Feiertage unter Corona-Bedingungen markierten lediglich eine Übergangsphase mit wenig persönlichen Begegnungen oder Videokonferenzen. „Aber es wird ja wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder anders sein. Und deswegen können wir das Ganze als Ausnahme betrachten.“

So sieht es auch die frühere hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann, Mutter von vier erwachsenen Töchtern und siebenfache Großmutter. „Liebe und Geborgenheit können wir auch ausdrücken, wenn wir uns nicht unmittelbar sehen“, betont sie. Käßmann plant, mit ihrer jüngsten Tochter Weihnachten an deren Wohnort Berlin zu feiern. „Wir gehen zum Gottesdienst, das ist mir wichtig. Essen und Bescheren finden dann bei ihr in der Wohnung statt. Und bestimmt telefonieren und zoomen wir mit allen anderen wie ich uns kenne.“ Üblicherweise versammle sich die Familie in ihrem Haus auf Usedom – nach dem Motto, wer kommen will, kommt. Das gehe diesmal nicht. „Das ist für 2020 in Ordnung – nächstes Jahr dann aber gern wieder anders.“

Weniger Reiseverkehr zu den Feiertagen

Auch Verkehrsprognosen für die Feiertage deuten darauf hin, dass viele auf klassische Weihnachtsbesuche verzichten werden. Laut ADAC ist davon auszugehen, dass es deutlich weniger Reiseverkehr zum Skifahren, aber auch bei Besuchsfahrten zu Verwandten geben wird. Die Deutsche Bahn verweist auf eine Umfrage, nach der sich insgesamt 60 Prozent weniger Menschen auf Reisen machen wollen, mit der Bahn oder anderen Verkehrsmitteln. Dennoch will die Bahn Sonderzüge einsetzen, um Reisenden möglichst viel Platz zu bieten. Im Fernverkehr empfehle sich überdies eine Reservierung, sagt eine Sprecherin.

Bekommen Pflegeheime die Quittung?

Dagmar Schmidt ist noch unentschlossen, ob sie zum Heiligen Abend wie üblich in ihre Heimatstadt Wittingen bei Wolfsburg zu Onkel und Tante fährt. Beide seien Ende 80 und legten viel Wert auf ihren Besuch. „Meine Tendenz ist lieber wegbleiben. Aber dann wäre ich allein.“

Schmidt, die bei der Diakonie in Niedersachsen für Qualität in der Pflege zuständig ist, hat auch Einblicke in die Heime. Sie sorgt sich angesichts möglicherweise zunehmender Infektionszahlen. „Es gibt ja keinen Erzengel, der über Weihnachten seine schützende Hand hält“, sagt die 62-Jährige. „Wir haben die Befürchtung, dass wir in den Pflegeeinrichtungen im Januar die Quittung bekommen.“

Bei den Pütters sind noch viele Fragen offen. „Was passiert, wenn jemand Erkältungssymptome hat?“, nennt Anette Pütter nur eine. „Normalerweise“ ist ein Wort, dass sie momentan oft gebraucht. Normalerweise geht zumindest ein Teil der Familie in den Gottesdienst, normalerweise gibt es Raclette. „Ob alles auch in diesem Jahr so ist, weiß ich noch nicht. Es lässt sich ja schlecht vorausplanen“

Wie wird es ein besinnliches Weihnachten? Weihnachten wird anders im Jahr der Pandemie. Vor dem Familienbesuch machen sich Menschen Gedanken, mit wie vielen sie zusammen kommen wollen. Dennoch ist vieles möglich, sagt die Psychologin Svenja Lüthge im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst. Sie rät zur Zuversicht und zu Kompromissen. Weihnachten ist in Deutschland zumeist ein Familienfest. Warum ist das so? Seit dem 19. Jahrhundert wird die Geburt Jesu traditionell als Familienfest gefeiert. Mit der Industrialisierung befand sich der Arbeitsplatz nicht mehr unbedingt am Wohnort. Seitdem kommen die Menschen auch von weiter her zusammen. Weihnachten ist ganz stark mit Ritualen verbunden. Für viele bedeutet es eine Erinnerung an die Kindheit und eine Tradition, die sie fortgeführt haben in der eigenen Familie. In diesem Jahr wird aber manches anders sein. Ja, wir dürfen nur mit wenigen Menschen feiern, vielleicht auch nicht mit Oma und Opa, weil die sich anstecken könnten. Wir müssen etwas zurückstecken - und ein paar Ideen entwickeln. Wir sind bei uns an Heiligabend sonst immer 18 Leute, die Kinder musizieren immer miteinander. Das machen wir in diesem Jahr in einer Videokonferenz. Wird das Weihnachtsfest mit Erwartungen überfrachtet? Ich glaube, wir haben dieses Jahr nicht so hohe Erwartungen wie sonst. Sonst ging es um Fragen wie: Wie vermeide ich Stress? Wie organisiere ich mich richtig? Dieses Jahr fallen Weihnachtsfeste, Weihnachtsmärkte oder in der Schule das Weihnachtsbasteln weg. Es kann ein besinnlicheres Weihnachten werden. Wichtig ist, dass die Menschen zuversichtlich bleiben. Das ist auch eine zentrale Botschaft von Weihnachten. Ich muss da an unsere 83-jährige Nachbarin denken. Die lebt allein und war immer in der Kirche engagiert, im Chor, hat für noch ältere Menschen Frühstücke organisiert. Für sie ist von jetzt auf gleich das soziale Leben komplett weggebrochen. Aber sie sagt auch: Wir müssen das Beste draus machen und geduldig sein. Die nach den Coronaregeln erlaubte Zahl der Festgäste ist das eine, die Appelle nach größtmöglicher Vorsicht sind das andere. Wie gehe ich damit um? Wir müssen immer mit bestem Gewissen und gesundem Menschenverstand vorgehen. Mein Vater hatte eine Krebserkrankung und zieht sich derzeit ein Stück weit zurück. Wir treffen uns auf Abstand, mal auch im Garten und ich fahre dann nach einer Stunde wieder nach Hause. Wir können einander nicht umarmen. Das fällt allen schwer, aber das ist eine Übergangsphase. Zu 100 Prozent kann man nicht garantieren, andere nicht anzustecken. Aber man kann sich so verhalten, dass man sich und seine Liebsten gut schützt. Was bewegt dabei Menschen, die zu Ihnen in die Praxis kommen? Die Menschen, die bei mir in der Praxis Hilfe suchen, sind diejenigen, die Ängste haben, diese Krankheit zu bekommen. Das sind Menschen, die Vorerkrankungen haben. Da besteht die Gefahr, dass die sich zu sehr zurückziehen. Ihre Angst muss ernst genommen werden, sie schützt ja auch. Doch die Angst sollte auch nicht zu sehr einschränken. Wenn mehrere aus der Familie Weihnachten zusammenkommen, der eine nicht so viel Kontakt haben möchte, der andere aber darauf besteht, dass auch die Eltern kommen. Dann müssen sie darüber sprechen. Wir müssen auf die Menschen Rücksicht nehmen, die ängstlicher sind oder vielleicht eher gefährdet. Es gilt, einen Kompromiss zu finden, so dass alle ein schönes Weihnachtsfest haben. Können Videokonferenzen ein Ersatz für ein Treffen sein? Ein richtiger Ersatz ist das nicht. Wir brauchen auch das Miteinander, die Nähe. Aber es wird ja wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder anders sein. Und deswegen können wir das Ganze als Ausnahme betrachten. Eine Konferenz kann dann sogar ganz lustig werden, etwa wenn alle reihum ihren Tannenbaum präsentieren.

Von Karen Miethers