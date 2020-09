Hannover

Die Staugefahr am Weidetorkreisel wird größer. Denn ab Donnerstagvormittag ist die Brücke in beide Richtungen nur noch einspurig befahrbar, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Grund: Noch immer fahren zu viele Lkw über die sanierungsbedürftige Brücke. Das ist ein erheblicher Grund, warum die Schäden weiter zunehmen.

Am Mittwochnachmittag waren die Arbeiten in Richtung Süden abgeschlossen, der Verkehr lief aber auch am Abend. „Da hatten wir keine Probleme“, sagte Michael Stollenwerk von der Verkehrsmanagementzentrale. Das Abfahren vom Schnellweg ist auch weiterhin auf zwei Spuren möglich, aber auf der Brücke gibt es dann nur noch eine.

Anzeige

Arbeiten beginnen um neun Uhr

Am Donnerstag sollen ab neun Uhr die Arbeiten in Richtung Messe beginnen. „Das kann dann schon etwas problematischer werden, weil viele erst am Pferdeturm abfahren“, so Stollenwerk. Sein Rat: „Lieber ein bisschen früher losfahren, das kann dann entspannter werden.“

Weitere NP+ Artikel

Die Brücke wird zudem von Freitag, 4. September, 15 Uhr, bis Montag, 7. September, circa fünf Uhr, voll gesperrt, so die Landesbehörde. Grund sind ein Belastungstest und Vermessungsarbeiten. Die Brücke kann aber über den Weidetorkreisel umfahren werden. Lkw-Fahrer sollen allerdings die ausgeschilderten Umleitungsstrecken nutzen und den Bereich weiträumig umfahren.

Überhaupt hoffen die Planer, dass der Lkw-Verkehr abnimmt und die Fahrer über die Autobahnen 2 und 7 fahren.

Von Christian Lomoth