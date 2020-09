 Hannover: Weidetierhalter beklagen die vielen Wolfsrisse

Hannover

20 gerissene Schafe in Burgdorf, vier tote Schafe und eine verletzte Färse (geschlechtsreifes weibliches Rind bis zur ersten Kalbung) im Bereich Uetze. So lautet die Bilanz der vergangenen acht Tage. Der Unmut der Nutz- und Weidetierhalter wächst. Am Dienstag wollten sie vor dem Regionshaus in der Hildesheimer Straße (Südstadt) eine Kundgebung abhalten. Die Politiker der Regionsversammlung sollten ihren Unmut spüren.

Gekommen waren aber nur Otto Thiele, Erster Vorsitzender der Jägerschaft Burgdorf, und Heike Pohl aus Ahlten ( Lehrte). „Ich bin jeden Morgen froh, wenn ich meine drei Pferde auf der Weide wiedersehe“, sagt Heike Pohl. Bäckermeister Thiele findet noch klarere Worte: „Wo der Wolf Schaden anrichtet, muss er entnommen werden.“

Anzeige

Tierhalter dürfen keine Schutzzäune bauen

In der Regionsversammlung fragt eine Frau aus Hämelerwald ( Lehrte), warum das Umweltministerium eine „Entnahme-Antrag“ von Bürgern abgelehnt habe. Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD): „Wir nehmen das Thema sehr ernst und arbeiten daran.“ Was soll er auch anderes sagen. Das Land ist zuständig.

Weitere NP+ Artikel

Eine zweite Frau aus Immensen ( Lehrte) an die Regionsversammlung: „Was müssen wir tun, um mit dem Wolf leben zu können?“ Es fehle die Genehmigung für den Bau eines Schutzzaunes. Umweltdezernentin Christina Karrasch sagt, dass es im Moment sehr schwierig sei, Bauordnung und Naturschutz unter einen Hut zu bekommen. Immerhin versprach Jagau, mit dem Lehrter Bauamt zu sprechen.

Regionspolitiker schlägt „Schwedisches Modell“ vor

Aus Sicht von Regionspolitiker Oliver Brandt ( CDU) lässt das Umweltministerium die Menschen mit dem Wolfsproblem allein. „Es gibt keine Antwort des Landes“, beklagt er. Gerade im Burgdorfer Holz mit zehn nachgewiesenen Wölfen schaukle sich die Thematik jetzt hoch. Deshalb schlägt er das „Schwedische Modell“ vor.

In dem skandinavischen Land haben Wissenschaftler einen Referenzwert von 300 Wölfen im Land ermittelt. Das bedeutet, dass ab dieser Zahl die Population stabil ist. Gibt es mehr Wölfe dürfen die Tiere bis zum Erreichen des Referenzwertes gejagt werden. In die Jagdquote fließt auch die Tötung der Tiere im Verkehr oder bei anderen Unfällen mit ein.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Aus einer akademischen Diskussion ist bitterer Ernst geworden“, sagt Brandt. In Niedersachsen leben derzeit etwa 200 Wölfe. Das Land bereitet eine Verordnung vor, die das „Verscheuchen“, „Vergrämen“ und die „Entnahme“ ( Tötung) der streng geschützten Raubtiere erlaube. Das Problem daran: Die Unteren Naturschutzbehörden sollen die Verordnung umsetzen. Das Land delegiert das Problem also an die Städte und Landkreise. Die Region Hannover sieht darin keinen Sinn. Da sich Wölfe nicht an Landkreisgrenzen hielten, sei eine solche Regelung nicht praktikabel.

Von Thomas Nagel