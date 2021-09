Hannover

Zwischen dem Ehepaar Jeschke und der CDU Hannover ist es zum offenen Bruch gekommen. Georgia und Hartwig Jeschke haben mit sofortiger Wirkung ihren Austritt aus der CDU erklärt und damit einen Schlussstrich gezogen unter monatelangen Auseinandersetzungen mit Partei und Kreisvorstand, die sich sogar bis auf die persönliche Ebene gezogen haben. Rats-und Bezirksratsfrau Georgia Jeschke und ihr Mann Hartwig, Mitglied der Regionsversammlung, behalten jeweils ihr Mandat, sind bis zum Ende der aktuellen Wahlperiode nun Einzelvertreter in Rat, Stadtbezirksrat und Regionsversammlung.

Der Parteiaustritt der Jeschkes ist ein konsequenter Schritt, ihn hatte das Ehepaar Anfang Juli für die Zeit direkt nach der Kommunalwahl angekündigt, da sie sich weggemobbt fühlten und keine Rückendeckung vom Kreisvorstand erhalten hatten. Georgia Jeschke, die für die CDU seit 2011 im Rat der Stadt und seit 15 Jahren im Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken sitzt, wollte gerne wieder kandidieren für den Rat, die Partei setzte ihr jedoch einen Mann vor die Nase als Spitzenkandidat in Herrenhausen-Stöcken. Kein Einzelfall: In den 14 Wahlbereichen für den Rat hatten gerade einmal drei Frauen einen Spitzenplatz.

CDU-Mitglied spricht von persönlichen Verletzungen

Und: In der Vergangenheit hatten bereits Bezirksratsmitglied Sabine Dudda (Badenstedt-Davenstedt) und Gabriele Steingrube (Linden-Limmer) der CDU den Rücken gekehrt – wegen einer gescheiterten Kampfkandidatur nach angeblichem Strippenziehen und Kommunikationsproblemen. Strippenzieherei hatte Kreisvorsitzender Maximilian Oppelt schon vor Wochen zurückgewiesen. Ebenso eine Frauenfeindlichkeit innerhalb der CDU. Der Kreisvorsitzende hatte darauf hingewiesen, dass für die Bezirksräte in sieben der 13 Wahlbereiche Frauen vorne seien und in den sechs Wahlkreisen Hannovers für die Regionsversammlung fünf Frauen oben stünden.

Hartwig Jeschke, der nach einem Schlaganfall über Monate ausfiel und halbseitig gehandicapt, habe ebenfalls keine Chance bekommen, erneut für die Regionsversammlung zu kandieren, sagt seine Frau. Gegenüber der NP bestätigen Parteifreunde unabhängig voneinander einen rabiaten Umgangston und persönliche Angriffe. „Die Partei hat ein Problem. So eine Art von Verletzungen gegenüber Menschen, die sich verdientermaßen eingebracht haben, hat es in den vergangenen Jahren nie gegeben“, äußerte ein CDU-Mitglied wörtlich.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jens Seidel: „Kann Entscheidung menschlich nachvollziehen“

„Man hätte mit mir reden können, aber das ist bis heute nicht passiert“, sagte Georgia Jeschke am Mittwoch. Ihre Kritik richtet sich direkt an den Kreisvorstand um Chef Maximilian Oppelt, der sich nie für sie und ihren Mann eingesetzt habe. Ihr Mann könne nach dem Schlaganfall „sehr wohl noch ein politisches Ehrenamt ausführen, aber das war nicht gewollt“. Jens Seidel, der noch amtierende CDU-Fraktionschef im Rat, sagte am Mittwoch: „Es ist bedauerlich, dass Georgia Jeschke geht. Menschlich kann ich es nachvollziehen.“ Georgia Jeschke war seit 2005 in der CDU, ihr Mann Hartwig seit 2008. Ihn hatte sie einst für die CDU geworben.

Von Andreas Voigt