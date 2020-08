Hannover

Weiter mit dem Brückenbau über die Hans-Böckler-Allee: Für den Neubau der Conti-Zentrale am Pferdeturm lässt das Unternehmen an diesem Wochenende Fassadenteile der Überführung montieren, die die beiden Gebäude miteinander verbindet. Dafür wird die Hans-Böckler-Allee für den Autoverkehr zwischen Messeschnellweg/ Pferdeturm und Clausewitzstraße in beide Fahrtrichtungen von Freitag ab 21 Uhr bis voraussichtlich Montag, 17. August, gegen 5 Uhr morgens gesperrt. Der Stadtbahnverkehr der Üstra-Linien 4, 5 und 11 ist nicht beeinträchtigt. Auch Radfahrer und Fußgänger können diesen Bereich am Wochenende passieren.

SO WAR’S IM MAI: Brückenteile für die neue Unternehmenszentrale der Continental AG am Pferdeturm wurden bereits über die Hans-Böckler-Allee gebaut. Quelle: Continental

Wie die Stadt mitteilt, gibt es eine Umleitung für den Straßenverkehr stadtauswärts von der Marienstraße über Braunschweiger Platz, Bischofsholer Damm und Messeschnellweg bis zur Pferdeturmkreuzung. Für Autos stadteinwärts ist eine Umleitung aus Richtung Celle kommend über den Weidetorkreisel, die Fritz-Behrens-Allee vorgesehen, und: für die Dauer der Bauarbeiten öffnet die Stadt die Waldchausse, die am Sonnabend ab 15 Uhr normalerweise für Autos gesperrt ist. Aus Richtung Messe wird der Verkehr zudem über die Anschlussstelle Bischofshol und den Bischofsholer Damm umgeleitet.

Ausweichen über den Weidetorkreisel

Der Weg von der Innenstadt in den Stadtteil Kleefeld und umgekehrt führt über den Bischofsholer Damm und den Messeschnellweg. Weil auf dem Messeschnellweg die Anschlussstelle Pferdeturm aus Richtung Celle voll gesperrt wird, ist dort auch das Linksabbiegen nach Kleefeld nicht möglich, so die Stadt. Hierfür gibt es eine Umleitung über den Weidetorkreisel und die Karl-Wiechert-Allee.

Weitere Maßnahme: Die Sperrung der Auffahrt zum Messeschnellweg Richtung Süden hebt die Stadt für die Dauer der Arbeiten auf. Danach wird sie bis voraussichtlich 28. August wieder eingeführt. Grund sind Arbeiten für eine Erweiterung der Auffahrt.

Von Andreas Voigt