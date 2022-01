Hannover

Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) in Hannover musste rund 25.000 Online-Nutzer auf eine Datenpanne hinweisen. „Aufgrund eines Fehlers in einem programmierten Webdienst des LGLN konnten durch einen Angriff aus dem Internet Daten entwendet werden“, teilte Pressesprecherin Doris Henke am Montag mit.

Der Angriff habe sich bereits am 21. Dezember 2021 zugetragen. Die entwendeten Daten: Name, Anschrift, Mailadresse und (falls angegeben) auch Telefonnummern. Und zwar von Kunden, die digitale Produkte des Landesamtes bezogen haben.

Nur ein Bruchteil der Online-Kunden betroffen

„Wie viele Menschen betroffen sind, können wir nicht sagen. Unsere Experten gehen von einem Bruchteil unserer Kunden aus“, teilte Doris Henke mit. Nach Bekanntwerden des Internet-Angriffs habe man vorsorglich 25.000 Menschen angeschrieben, die in den vergangenen zwei Jahren Online-Dienste beim Landesamt in Anspruch genommen haben.

Es seien keine Bankdaten oder sonstige Finanzdaten entwendet worden. Wegen des Zugriffs auf Mailadressen bestehe die Möglichkeit, dass betroffene Kunden sogenannte Phishing-Mails erhalten. Darin werden sie aufgefordert, schutzwürdige Informationen preiszugeben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sei der erste Cyber-Angriff auf das LGLN gewesen, erklärte die Pressesprecherin. Man habe umgehend reagiert. „Sämtliche Webdienste gleicher Bauart wurden zunächst offline gestellt“, sagt die LGLN-Sprecherin. Erst wenn die Überprüfung abgeschlossen sei, gingen die Webdienste wieder ans Netz.

Ein beliebter Service des Landesamtes war, Lagepläne oder Grundstückskarten online zu verschicken. Das ist derzeit nicht möglich. „Jetzt muss man eine Mail ans Katasteramt schreiben, so wie es früher üblich war“, erklärt Doris Henke. Das LGLN nimmt die hoheitlichen Aufgaben der Vermessungs- und Katasterverwaltung in Niedersachsen wahr.

Von Thomas Nagel