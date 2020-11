Hannover

Stilles Gedenken statt öffentlicher Mahnung – die Veranstaltung zur Pogromnacht vom 9. November 1938 ist abgesagt. Traditionell treffen sich Vertreter von Kirche, Politik und Stadtgesellschaft am Standort der zerstörten Neuen Synagoge in der Roten Reihe. Wegen der Corona-Pandemie fällt das an diesem Montagnachmittag aus.

Der Gedenkort in der Roten Reihe wird von 10 bis 18 Uhr geöffnet und für ein individuelles Gedenken zugänglich sein. In diesem Zeitraum besteht die Möglichkeit, alleine oder zu zweit am Mahnmal innezuhalten oder Blumen niederzulegen. Oberbürgermeister Belit Onay bittet um Verständnis für diese Entscheidung, die in Absprache mit den jüdischen Gemeinden getroffen wurde und die allen Beteiligten nicht leicht gefallen ist.

Erinnern an Judenverfolgung

Der 9. November gehört zu den zentralen Gedenktagen in Stadt und Region Hannover, mit denen an die nationalsozialistische Judenverfolgung erinnert wird. Am 9. November 1938 waren im Deutschen Reich die Synagogen angesteckt, Friedhöfe geschändet und Geschäftsleute, die als Juden galten, verhaftet und verschleppt worden.

In Gedenken an die Opfer findet eine kurze und nichtöffentliche Kranzniederlegung im kleinen Kreise geladener Gäste statt: Neben Onay kommen zur Zeremonie Regionspräsident Hauke Jagau, die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, Rebecca Seidler, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hannover, Michael Fürst sowie Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Landtagspräsidentin Gabriele Andretta.

Von Vera König